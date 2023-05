Disparition d'Eduardo Malpica: une escouade canine mène des recherches

Plus de cinq mois après la disparition d'Eduardo Malpica, sa famille est encore loin d'avoir des réponses sur ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier, et l'espoir de le retrouver en vie est même presque nul. Une opération de recherche s'est tenue samedi dernier avec l'organisme Meurtres et Disparitions Irrésolus du Québec.

Lors de la dernière battue dans l'espoir de retrouver Eduardo Malpica, l'escouade canine de Meurtres et Disparitions irrésolus du Québec (MDIQ) a été mise à contribution. L'endroit passé au peigne fin n'est pas révélé à la demande de la famille. Les recherches n'ont pas été concluantes. «On n'a pas fait de trouvailles qui pourraient donner des indices quelconques», a rapporté le président de MDIQ, Stéphane Luce.

La possiblité de faire appel à des chiens formés en recherche de cadavres avait déjà été évoquée à la conjointe de M. Malpica en décembre dernier. C'est tout récemment que l'opération s'est organisée à la demande de la famille, qui avait reçu des informations concernant un endroit à vérifier.

Dans les dernières semaines, l'autrice trifluvienne et récemment bénévole pour MDIQ, Véronique Marcotte, a pris contact avec la conjointe du disparu, Chloé Dugas. Les deux femmes ont conlu que des recherches canines étaient la prochaine étape à réaliser pour potentiellement répondre à des questions, ou du moins éliminer certains doutes.

Plus de cinq mois ont passé depuis la disparition du père du famille, le 26 novembre 2022, après une sortie au café-bar le Zénob dans le centre-ville de Trois-Rivières. L'espoir de le retrouver vivant est maintenant presque inexistant. Les théories lancées peu de temps après la disparition ne tiennent plus la route pour la famille et les proches.

«Il aurait potentiellement été en espèce de psychose. [...] Au bout de cinq mois, force est d'admettre que c'est très, très peu probable. La seule autre alternative à ce moment-là, malheureusement, c'est que Eduardo soit décédé», a admis difficilement sa conjointe, Chloé Dugas.

M. Malpica aurait été vu pour la dernière fois dans le parc Victoria près du centre-ville, le midi suivant sa soirée au Zénob. L'équipe de MDIQ, ainsi que la famille, refusent de croire qu'il se serait simplement enfui dans une autre région, ou qu'il a décidé de refaire sa vie ailleurs.

«C'est pas quelque chose qu'on accepte», a répondu fermement Mme Dugas. «Il s'est vraiment passé de quoi à la sortie de ce bar-là ce soir-là», a ajouté M. Luce, alors que M. Malpica avait quitté le Zénob sans manteau, et sans effets personnels.

«La température oscillait entre -1 et -4 degrés cette nuit-là à Trois-Rivières. L'hypothermie se serait chargée de rendre cet homme en détresse physique en très peu de temps. Un réflexe normal aurait été de vouloir retourner chercher ses effets personnels, mais il en aurait été empêché», a conclu M. Luce.

La famille était unie et heureuse selon le témoignage de Mme Dugas. Ils venaient d'arriver à Trois-Rivières, d'emménager dans leur maison de rêves, et Eduardo Malpica avait trouvé l'emploi qu'il espérait.

«En aucun cas, de la manière que Chloé me parle de son amoureux, il n'aurait ne serait-ce qu'abandonné Santiago, leur garçon. Donc un départ volontaire, c'est ridicule, même que c'est choquant», a fait savoir Véronique Marcotte.

D'autres opérations de recherches devraient se dérouler prochainement. Peut-être que l'une d'entre elle permettra à la famille d'élucider le mystère. «C'est vraiment triste à dire, mais le dénouement le plus positif, je pense, ça serait de retrouver le corps d'Eduardo. [...] Ça va être terrible, ça va être extrêmement douloureux, mais au moins ça va permettre de fermer un peu ce chapitre-là et de pouvoir commencer un vrai processus de deuil», a ajouté Mme Dugas.