Enfin une nouvelle positive dans l’Église catholique

Le 30 janvier dernier, le cardinal Ouellet a enfin démissionné de ses fonctions à la Congrégation pour les évêques ainsi que dans la Commission pontificale pour l’Amérique latine, parce qu’il est sérieusement visé par des allégations d’inconduite sexuelle.

Je considère que le temps presse pour démanteler cette lourde hiérarchie catholique qui ne tient plus du tout la route. Comment des aveugles peuvent-ils guider d’autres aveugles sans les mener à leur perte ? On pourrait dire que le gâteau que nous forcent à manger depuis deux mille ans les dirigeants de l’Église n’a plus de goût, pour ne pas dire qu’il goûte le moisi. Ça fait des siècles que le Vatican complique le message de Jésus pour garder ses fidèles en otage, alors qu’il est confortablement assis sur des dogmes périmés.

Le prochain pape, lequel sera probablement le dernier si on se fie aux prophéties, aura-t-il la liberté de sortir du cadre traditionnel toxique qui règne au Vatican, pour enfin effectuer les changements constructifs nécessaires aux avancées majeures réclamées par les fidèles depuis si longtemps ?

En décentrant le pouvoir dominateur des vieux bonzes de l’Église, ça pourrait enfin permettre aux femmes de se retrouver au cœur des décisions et des solutions la concernant. Les diocèses, entre autres, ont selon moi un potentiel humain de qualité pour fonctionner par eux-mêmes.

Bien sûr qu’on ne peut pas contrôler le vent, mais on peut quand même ajuster les voiles pour y faire face.

Lorraine, 88 ans, Limoilou

Je suis bien mal placée pour me prononcer sur ce sujet puisque je ne suis pas croyante. Je me permettrai tout de même de souligner que l’immobilisme qui prévaut dans cette confrérie d’hommes de pouvoir n’augure rien de bon pour l’avenir. Voyons quand même jusqu’où mènera l’évaluation du cas de Monseigneur Ouellet, si jamais évaluation il y a bien évidemment.