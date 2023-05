Enviez-vous les travailleurs de la génération Z?

S’ils continuent sur cette voie, les travailleurs de la génération Z pourraient changer de façon définitive la face du marché du travail.

Ils sont de plus en plus présents dans tous les domaines d’emploi et veulent que leurs désirs soient entendus.

Cette semaine, je n’étais pas étonnée en lisant des données rapportées par Le Devoir, tirées d’une étude d’Angus Reid faite pour Indeed Canada parue récemment.

Selon les résultats de l’enquête, en grande majorité, les jeunes canadiens souhaitent bénéficier d’un bel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

J’ai remarqué que certaines choses avaient changé depuis 10 ans, l’époque de mes premières entrevues pour des emplois d’été quand j’étais étudiante. Par exemple, pour une grande partie des répondants de l’enquête, un entretien d’embauche n’est pas à sens unique, l’employeur aussi doit se mettre en valeur pour attirer le candidat.

Je me suis reconnue en lisant ces statistiques, moi qui suis née en 1996 et qui m’identifie beaucoup à la génération Z. Je me suis demandé si ces désirs étaient partagés par d’autres générations.

À vous qui avez plus de 30 ans, souhaiteriez-vous ou auriez-vous souhaité évoluer dans un marché du travail comme celui que la génération Z met de l’avant présentement ?

Une belle occasion

Je sais que les générations évoluent dans différentes réalités et que de se prévaloir d’un bel équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle n’a pas toujours été aussi accessible.

Mais avec un taux de chômage de moins de 10 % qui joue en leur faveur, je trouve que les jeunes font bien de faire valoir leurs désirs dans ce contexte où ils ont le luxe de choisir leur emploi.

Voilà une belle occasion de rendre le marché du travail plus adapté aux besoins de ceux qui le composent.

Et je suis fière de dire que mes amis de la génération Z remplissent cette mission avec brio.