Et si Joe Biden mourait? Le test ultime de Kamala Harris

Pour peu que vous vous intéressiez aux critiques de républicaines ou conservatrices de l’administration Biden, il est impossible de ne pas remarquer, au-delà de l’âge du président démocrate, qu’on dirige les attaques en direction de la vice-présidente Kamala Harris.

Une cible facile

Depuis les primaires démocrates de 2020, il semble que l’impressionnante ascension politique de l’ancienne procureur générale de la Californie ait été brutalement freinée. Il y a peu encore, on la comparait à Barack Obama et on avançait que Joe Biden lui offrait la vice-présidence pour bien se préparer à prendre le relais en 2024.

Kamala Harris a déjà assuré sa place dans les livres d’histoire en devenant la première femme a occupé sa fonction, la première aussi dont les origines lui permettent de faire un pont avec les communautés noire et asiatique.

Au-delà de ce symbole fort, elle peine depuis plus de deux ans à convaincre les Américains, autant les républicains que plusieurs démocrates, qu’elle a l’étoffe nécessaire pour remporter une campagne présidentielle et enfin briser le tristement célèbre plafond de verre.

Si vous croyez que Joe Biden n’est pas populaire et qu’il soulève peu d’enthousiasme, allez consulter les données sur le taux de satisfaction à l’égard de la vice-présidente. Peinant à franchir la barre des 40 %, elle inquiète les stratèges et élus démocrates.

Les républicains l’ont bien compris, ne se privant pas d’exploiter la situation. Il y a peu, Nikki Haley, seule candidate chez les républicains, exposait crûment la situation: attendez-vous à ce que Kamala Harris devienne présidente, Joe Biden va mourir.

Si la formule n’est pas élégante, le scénario, un brin exagéré, est dans le domaine du possible. Pour d’autres raisons, Kamala Harris reçoit le traitement réservé en 2008 à Sarah Palin. On exploite le fait qu’est n’est qu’à «un battement de cœur de la présidence».

Biden lui accorde une seconde chance

Bien qu’elle dispose de compétences indéniables, Kamala Harris ne convainc pas l’électorat et plusieurs voix démocrates se faisaient entendre dans les dernières semaines, suggérant fortement à Joe Biden de la remplacer pour la campagne 2024.

Si vous avez écouté la vidéo confirmant la candidature du président sortant, vous avez sans doute remarqué que Biden a décidé d’ignorer les critiques. Kamala Harris y est omniprésente, ce qui confirme que le candidat démocrate lui offre une seconde chance.

Que ce soit en raison de la férocité des attaques républicaines, des nombreuses questions, la plupart légitimes, sur la santé d’un président qui aurait 82 ans au début de son second, ou encore parce que le Parti démocrate a désespérément besoin que la relève se démarque, Kamala Harris est confrontée à son test politique le plus important.

Peut-elle inverser la tendance? A-t-elle encore suffisamment de temps pour trouver sa voie? Joe Biden croit que si, mais l’élection 2024 constituera pour elle un nouveau départ ou la fin abrupte de son parcours politique.