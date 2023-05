«Je suis tanné de déménager» - Marc-André Fleury

Le gardien Marc-André Fleury a envoyé un message très clair à ses patrons chez le Wild du Minnesota, lundi.

«Je suis tanné de déménager. Je veux rester ici», a-t-il déclaré pendant le bilan de fin de saison de son équipe.

Le Québécois de 38 ans détient une entente valide jusqu’à la conclusion de la saison 2023-2024 et touche un salaire annuel de 3,5 millions $.

Il a été questionné sur ses intentions en lien avec la présence de Filip Gustavsson qui lui a subtilisé le poste de numéro 1 cette saison. Fleury a précisé qu’il était prêt à endosser le rôle de substitut l’an prochain.

La saison 2022-2023 du Wild a pris fin vendredi dernier, lors du sixième match de la série de premier tour contre les Stars de Dallas. Le gardien natif de Sorel a obtenu un départ contre la formation texane et a accordé sept buts en 31 lancers dans un revers encaissé au deuxième affrontement. Il est également venu en relève pendant la dernière rencontre des siens.

«J’ai une autre année dans le corps, et après, ce sera peut-être la fin, avait-il dit après ce duel. C’est dommage. Nous avions un bon groupe de gars et une excellente cohésion. Nous avions de la profondeur. Je croyais vraiment que nous allions nous rendre plus loin en séries. C’est un peu surprenant.»

Cette saison, Fleury disputait sa 19e campagne dans la Ligue nationale de hockey. Il a évolué pendant 13 saisons avec les Penguins de Pittsburgh, avant de connaître des séjours avec les Golden Knights de Vegas et les Blackhawks de Chicago. Le vétéran est un membre du Wild depuis le 21 mars 2022. Le club du Minnesota l'a acquis de la formation de l’Illinois en retour d’un choix de deuxième ronde.