La LNH devrait-elle renommer le trophée du meilleur attaquant défensif le trophée Selke-Bergeron?

Pour la sixième fois, Patrice Bergeron va sûrement remporter cette année le trophée Frank J. Selke remis au meilleur attaquant défensif. Tant qu’à voir son nom gravé dessus aussi souvent, ne pourrait-on pas faire quelque chose de plus?

Patrice Bergeron n’est pas seulement le meilleur attaquant défensif de sa génération ni un excellent capitaine. Il est beaucoup plus que ça.

Les plus vieux diront que les plus jeunes n’ont pas vu les Gainey, Carbonneau, Clarke et Gilmour.

C’étaient de grands joueurs. Mais c’était un autre monde. J’aurais bien aimé voir Bob Gainey tenter de ralentir Connor McDavid sans pouvoir l’accrocher ou le retenir.

Certes, ça ne devait pas être agréable quand Guy Carbonneau et Bobby Clarke décidaient que tu n’allais pas toucher à la rondelle un soir donné.

Ça va plus vite

Mais aujourd’hui, ça ne marche plus comme ça. Le jeu va beaucoup trop vite.

Les joueurs défensifs peuvent bien dire à Nathan MacKinnon, Artemi Panarin ou Jack Hughes qu’ils vont vivre un cauchemar. Ces gars-là s’en fichent. Ils sont trop rapides et trop forts.

Ça prend des patineurs élites et futés pour les suivre.

Gainey a remporté quatre trophées Selke. Guy Carbonneau? Trois. Avec cinq, Patrice Bergeron est déjà celui qui l’a gagné le plus souvent.

Ce qui est encore plus exceptionnel dans le cas de Bergeron, c’est qu’il est une star à l’attaque aussi. Et pour générer de l’attaque, il faut évidemment prendre des risques qui peuvent compromettre ta défensive.

Vous souvenez-vous de Jacob De La Rose? Il était fort en défensive. Tellement fort qu’il a inscrit... 13 buts en 242 matchs dans la LNH.

Faut qu’il soit brillant

Revenons aux choses sérieuses. Faut-il que Bergeron soit brillant pour ça fonctionne aussi souvent, sa prise de risques?

Bergeron aurait-il cumulé 100 points en une saison s’il l’avait voulu? Je le crois. Mais il préfère faire gagner son équipe avant de gonfler ses statistiques personnelles.

Mark Scheifele, des Jets, a obtenu 42 buts cette année. Il a fini avec un différentiel de -16. Jordan Kyrou, des Blues, a marqué 37 fois. Il a terminé la saison à -38. Ovechkin, avec 42 buts, l’a conclue à -16.

Bergeron a terminé la campagne historique des Bruins à +35. Il est à +134 durant les cinq dernières années.

Jordan Staal, pressenti comme le Québécois pour mettre la main sur le trophée Selke cette année, a terminé à +7. Il est à +29 lors des cinq dernières années.

Guy Carbonneau a montré un différentiel de +30 pour le total de ses cinq dernières saisons à Montréal.

Et rappelons que Bergeron fonctionne à un rythme de 0,8 point par match en carrière. C’est de loin supérieur à de grands joueurs défensifs qui ont souvent touché au trophée Selke, comme Bob Gainey (0,43), Guy Carbonneau (0,50) ou Jere Lehtinen (0,58).

La seule exception est Pavel Datsyuk (0,96), qui a remporté trois trophées Selke. Mais Datsyuk est loin d’avoir eu le même impact défensif que Bergeron avec son équipe.

Six Selke? Ça n’arrivera plus

Pour toutes ces raisons, Patrice Bergeron est-il le plus grand joueur défensif de l’histoire? Ça ressemble pas mal à ça. Combien d’autres joueurs remporteront six trophées Selke? Ça risque de ne plus jamais se produire.

Frank J. Selke a joué un rôle important dans le hockey. Ancien directeur général des Maple Leafs et du Canadien, il a grandement contribué à l’arrivée de Jean Béliveau à Montréal.

Mais Bergeron, qui restera à jamais une légende du hockey par la manière dont il a redéfini le rôle d’un attaquant défensif, mérite aussi de voir son nom être accolé à ce trophée pour toujours.

Le trophée Selke-Bergeron, ça sonne bien.