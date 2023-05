[VIDÉOS] Deux rivières se déchaînent dans Charlevoix: des inondations, des routes fermées, des véhicules emportés et des évacuations en cours

Les pluies abondantes des dernières heures ont entraîné le débordement des rivières du Gouffre et des Mares et la fermeture de plusieurs routes, dont la 138, à Baie-Saint-Paul. Le maire de la municipalité a mis en marche des mesures d’urgence et des citoyens sont présentement évacués.

Les images de la vidéo publiée sur Facebook sont impressionnantes, alors que l’on peut apercevoir deux véhicules récréatifs percuter un viaduc, sur la rivière des Mares. Selon les informations véhiculées sur les réseaux sociaux, quatre chalets auraient aussi été emportés par la rivière. L’information n’a toutefois pas encore été confirmée par les autorités.

La Sûreté du Québec et la Sécurité publique sont présentement sur place.

La municipalité a été brève de commentaires, alors que toutes les ressources sont déployées sur le terrain.

«La déclaration des mesures d’urgence a été déclenché à 12h05 et là on est à pied d’œuvre pour évacuer les gens qui ont à être évacués» indique Lysandre Tremblay, de la Ville de Baie-Saint-Paul.

Deux pompiers manquent à l’appel

Selon la Sûreté du Québec, deux pompiers manquent à l’appel. Des vérifications et recherches sont en cours pour voir s’ils ont été emportés par la rivière, selon le porte-parole, Claude Doiron. Selon le porte-parole, il est également possible que les deux sapeurs se trouvent dans une résidence .

Plusieurs routes sont fermées et les deux garderies du coin ont été évacuées. Les enfants sont à l’Aréna et les parents ont été avisés. La Ville a ouvert un centre d’accueil à l’Aréna Luc-et-Marie-Claude. Plusieurs citoyens sont également privés de courant.

Plus de détails à venir...