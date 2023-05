La tournée d’adieu d’Aerosmith se terminera à Montréal

Le groupe rock Aerosmith célébrera ses 50 ans en partant en tournée pour une toute dernière fois et c’est à Montréal, au Centre Bell, que cette ultime série de concerts prendra fin, le 26 janvier 2024.

Évidemment, il faut toujours prendre se méfier quand une légende du rock annonce qu’il fera ses adieux, mais si Steven Tyler et ses comparses ne changent pas d’idée ou qu’ils annoncent une autre résidence à Las Vegas, c’est à Montréal qu’ils chanteront pour la dernière fois les classiques Dream On, Livin’ On The Edge et Walk This Way.

La formation de Boston partira cependant sans un membre important de la famille, le batteur Joey Kramer. «Bien que Joey Kramer demeure un membre fondateur adoré d’Aerosmith, il a malheureusement décidé de ne pas participer aux concerts actuellemen prévus afin de se concentrer sur sa famille et sa santé. La présence incimparable et légendaire de Joey derrière la batterie nous manquera», explique le groupe, par voie de communiqué.

Dévoilée lundi matin après plusieurs jours à laisser des indices dans plusieurs villes nord-américaines, la tournée Peace Out prendra son envol le 2 septembre, au Wells Fargo Center de Philadelphie.

Outre Montréal, Toronto est la seule étape canadienne du périple de 40 concerts d’Aerosmith et elle arrivera assez tôt, le 12 septembre, au Scotiabank Arena. De plus, Aerosmith fêtera le nouvel An dans son fief bostonnais, le 31 décembre, au TD Garden.

The Black Crowes, un autre groupe qui a écrit certaines des plus belles pages de l’histoire du rock américain, durant les années 1990, assurera les premières parties pendant la tournée.