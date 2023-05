Le FC Porto tiendra trois semaines ce camp pour les jeunes à Brossard cet été

L’Association de soccer de Brossard (ASB) a frappé un grand coup en convainquant le FC Porto de tenir trois semaines de camp pour jeunes dans la région de Montréal cet été.

«C’est la première fois qu’on fait ce type de camp avec Porto et l’objectif serait que ça se fasse sur toute l’année», explique Rogério Crespo qui est directeur technique de l’association brossardoise.

Du 17 juillet au 4 août, deux entraîneurs de Porto seront à Brossard pour participer aux trois semaines de camp qui verront 300 jeunes recevoir 120 heures de formation.

Une formation sera également mise sur pied à l’attention des entraîneurs de l’ASB.

Contacts

Ce n’est pas un hasard si de tels liens se tissent entre l’ASB et le célèbre club lusitanien. Rogério Crespo est originaire du Portugal.

«J’ai déjà travaillé pour le FC Porto et j’ai ensuite commencé à travailler comme coach puis directeur technique à Brossard, mais j’avais gardé mes relations avec Porto», précise-t-il.

L’association a déjà des relations avec Porto puisque trois équipes y sont allées en voyages au cours de l’hiver.

«Pour moi, c’est une façon de donner une opportunité aux joueurs de vivre cette expérience», explique Crespo en mentionnant que des jeunes auront d’ailleurs l’occasion d’aller s’entraîner avec la seconde équipe de Porto à compter de cet été.

Expérience unique

D’ailleurs, les camps estivaux qui auront lieu à Brossard viennent avec un incitatif très intéressant.

En effet, le meilleur joueur de chacune des trois semaines sera invité à se rendre à Porto pour une visite de cinq jours où ils seront accueillis par un membre très en vue de l’équipe nationale du Canada.

«Les joueurs pourront passer du temps avec Stephen Eustaquio quand ils seront là-bas.»

La demande est déjà forte puisque le mot s’est passé à la suite du voyage des trois équipes il y a quelques mois,

Avenir

Rogério Crespo a un but admis, il veut permettre aux jeunes joueurs d’ici de se frayer un chemin vers les plus hauts échelons.

«Mon rôle est d’ouvrir la porte et ça donne une opportunité à des joueurs d’ici d’aller au Portugal, de vivre cette expérience et de se faire voir.»

Il croit au talent local et estime que Porto offre une occasion en or de se faire remarquer, d’autant plus que le club portugais a le bras long.

«On a des bons joueurs ici qui, je pense, pourraient jouer avec le FC Porto. Mais tout ça s’inscrit dans un processus.

«Le FC Porto a aussi des ententes avec des clubs de deuxième et troisième division et ça pourrait éventuellement nous aider.»

Voir grand

C’est un beau coup d’attirer le FC Porto dans la province, mais Rogério Crespo voit encore plus grand.

Pour lui, il n’y a pas de raison que ce partenariat ne se limite qu’au Québec.

«L’objectif est vraiment de grandir dans ce partenariat. L’objectif est d’aller ensuite à Toronto, à Vancouver et d’ensuite faire du travail dans les autres provinces canadiennes.»