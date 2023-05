Le plus grand moment de l’histoire du Kraken

En plus de l’élimination des Bruins de Boston, la soirée de dimanche a réservé aux amateurs de hockey une autre surprise de taille : la victoire du Kraken de Seattle aux dépens des champions en titre de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado, et les vainqueurs ont certes l’intention de poursuivre leur renversant parcours de 2022-2023.

Les hommes de l’entraîneur-chef Dave Hakstol avaient déjà étonné de nombreux observateurs en se faufilant en séries éliminatoires, mais voilà que le gain de 2 à 1 dans le septième match de l’affrontement de premier tour face aux «Avs» ajoutera un chapitre à une histoire déjà stupéfiante. Cet accomplissement peut sans contredit être qualifié de moment le plus marquant de la jeune existence de la concession.

À Seattle, plusieurs ont eu leur mot à dire dans ce succès. Le gardien Philipp Grubauer a hanté son ancienne formation en maintenant un taux d’efficacité de ,926. Le Québécois Yanni Gourde a dominé les siens avec six points et son différentiel de +4 a été le deuxième meilleur du Kraken. Puis, Oliver Bjorkstrand a réalisé un doublé, dimanche, pour confirmer le triomphe de l’équipe.

«Cela a nécessité beaucoup d’énergie de nous tous, c’est certain. Les gars peuvent se sentir bien vis-à-vis cela, c’est une belle récompense, a souligné Hakstol au site NHL.com. Ça continuera de gonfler la confiance de notre groupe, même si je ne sais pas si elle a réellement diminué dans les derniers mois. Comme je l’ai dit, le crédit de cette réussite dans la première série de l’histoire du club leur revient.»

«Revenir en force après la dernière année, c’est immense pour notre groupe et sa confiance, ainsi que pour la ville de Seattle, a renchéri Bjorkstrand. On sent l’enthousiasme là et à quel point ils veulent nous soutenir. C’est réellement plaisant.»

Gourde fier

Le prochain mandat du Kraken sera de venir à bout des Stars de Dallas, qui ont récolté 108 points en saison régulière, un de moins que le Colorado. Toutefois, peu importe le dénouement à venir, il a déjà surpassé les attentes. Sauf qu’en bon gagnant de la coupe Stanley, qu’il a soulevée avec le Lightning de Tampa Bay, Gourde en voudra davantage. Il reste que le moment est glorieux pour ses coéquipiers et lui-même.

«C’est formidable et les sensations sont excellentes. Je suis fier de ce groupe. Nous avons lutté avec ardeur en tant que formation de deuxième année dans cette ligue. Uniquement participer aux séries constitue un accomplissement, a-t-il indiqué. Obtenir le gain ici dans le septième match prouve tout notre caractère et à quel point on se soucie l’un de l’autre à l’intérieur de ce vestiaire. Nous croyons en tout le monde dans ce club.»

Le premier duel Kraken-Stars aura lieu mardi, 21 h 30, sur les ondes de TVA Sports.