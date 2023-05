Les Açores, un trésor naturel à explorer

Véritables prouesses de la nature, Les Açores, ces neuf îles portugaises idylliques qui surgissent de l’océan Atlantique, guident les voyageurs à l’intérieur d’un volcan, au sein d’un sanctuaire de baleines, le long de sentiers à dos de cheval, dans des sources chaudes... Pour que tous, en solo, en famille, sportifs ou contemplatifs, y vivent de grandes aventures!

La nature spectaculaire de l’archipel des Açores est marquée par ses origines volcaniques, ses montagnes verdoyantes, ses lacs au creux des cratères, ses plages de sable et les richesses singulières de chacune de ses îles. Son cadre paradisiaque est propice aux multiples escapades sur terre ou dans l’eau et à la rencontre des habitants accueillants qui font vivre ses villes et villages pittoresques de style européen, exempts du tourisme de masse.

Il n’y a pas plus belle carte d’invitation pour les familles, les voyageurs solitaires ou en couple, les amants de la nature, les adeptes d’écotourisme ou les aventuriers en quête de nouveaux défis. Devant tant de beautés et d’attraits, certains se laisseront peut-être tenter par un séjour de longue durée, là où le climat est doux à l’année!

Après tout, il s’agit de la première destination de tourisme d’aventure en Europe (World Travel Awards), en plus d’être l’une des destinations les plus sûres d’Europe et la première destination touristique durable de premier plan au monde!

Vivre les Açores

Courtoisie : Explorez les Açores

Forgé par les volcans, cet archipel de 2 333 km2 s’avère un terrain de jeux majestueux et unique qui regorgent d’aventures dont ces dix incontournables:

- Vivre l’une des expériences les plus rares sur terre, soit explorer l’intérieur d’un volcan.

- Nager dans les cratères volcaniques ou faire trempette dans une source volcanique chaude.

- Plonger avec des requins et des raies Mantas dans des sites reconnus pour leur faune, leur flore et leur architecture sous-marines.

- Observer plus de vingt différents types de baleines et d’espèces de dauphins dans le plus grand sanctuaire de baleines au monde.

- Parcourir 80 sentiers anciens à pied, à vélo ou à dos de cheval autour des îles.

- Visiter des grottes et des cratères nés de l’activité volcanique.

- Connaître des émotions fortes lors d’une randonnée extrême et d’une activité de canyoning.

- Découvrir le riche patrimoine historique et culturel de cette région insulaire dans les musées.

- S’élancer sur l’un des deux clubs de golf des îles aux reliefs atypiques.

- Profiter des festivals qui animent les Açores pendant toute l’année.

Archipel gourmand

Courtoisie : Explorez les Açores

Issue du travail des agriculteurs et des pêcheurs locaux qui cultivent des terres d’origine volcanique et s’approvisionnent dans l’océan, la gastronomie des Açores est toujours généreuse et pleine de de fraîcheur. Voici ce qu’on y propose:

- Des plats cuits à la chaleur de la terre volcanique, dont le cozido das Furnas, ce mijoté traditionnel mariant des viandes (ou des poissons) et des légumes, cuit doucement dans des marmites enterrées près des geysers.

- Des poissons et des fruits de mer fraîchement pêchés (la morue, les sardines, le thon, le poulpe, les mollusques, etc.)

- Des saucisses, du jambon, du chorizo, du boudin noir et du bœuf des Açores qui possède une indication géographique protégée.

- Le plus connu des fromages de l’archipel: le Queijo São Jorge aussi nommé Queijo da Ilha.

- Des fruits tropicaux (ananas, fruit de la passion, goyave, agrumes, papaye, anone, etc.) et des légumes (igname, patate douce, etc.)

- Des thés issus de la seule plantation d’Europe, située aux Açores, ainsi que des vins locaux et biologiques concoctés à partir de vignes cultivées en sol volcanique.

Carte de visite des Açores

Courtoisie : Explorez les Açores

Les îles: São Miguel, Terceira, Santa Maria, Faial, Sao Jorge, Graciosa, Pico, Corvo et Flores

La capitale: Ponta Delgada, située sur l’île d’entrée São Miguel

La devise: l’Euro

La langue: le Portugais et un dialecte insulaire

Noms des habitants: Açoréen(ne)s ou Açorien(ne)s

Population: 236 657 habitants (2021)

Se déplacer aux Açores: autobus, location de voiture, avion, bateau

Meilleure période pour s’y rendre: de mai à septembre

Temps requis pour visiter tout l’archipel: trois semaines, mais de plus petites escapades promettent aussi de grandes découvertes

