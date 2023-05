Les ambitions numériques du Québec pour la langue française

La nécessité de renforcer la présence de la langue française et la culture québécoise face à la montée des plateformes de contenus numériques étrangers, notamment américains, a été soulignée par le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, lors de son intervention au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Pour ce faire, un groupe d’experts a été constitué afin d’accompagner la mise en place de mesures pour renforcer la langue française dans l’environnement numérique, avec des membres tels que Louise Beaudoin, Véronique Guèvremont, Clément Duhaime et Patrick Taillon.

Une culture forte avant tout

Le ministre Lacombe a évoqué l’importance d’une culture forte au Québec, capable de gagner en vitalité et en influence pour inverser le recul du français et préserver l’identité culturelle québécoise.

Cependant, il est essentiel de prendre en compte divers aspects pour concrétiser cette vision :

Accorder un soutien inébranlable à nos artistes et créateurs en leur fournissant les ressources adéquates pour la conception et la diffusion de leurs œuvres. Il est crucial de se positionner avec vigueur face à la concurrence étrangère, en particulier celle des États-Unis.

Valoriser et intégrer la richesse de la diversité des Premières Nations et des communautés culturelles, qui contribuent à l’unicité et à la vitalité de notre patrimoine.

Améliorer l’accessibilité des œuvres québécoises, tant localement qu’internationalement, et renforcer la présence des événements culturels québécois.

Mettre en place des politiques publiques et des régulations favorisant la promotion de la culture québécoise, comme des quotas de contenus locaux ou des incitations fiscales pour les entreprises culturelles.

Des contenus numériques forts

Les mesures pour renforcer la langue française dans l’univers numérique devraient inclure :

Le soutien à la création, diffusion et promotion de contenus numériques de qualité en français, tels que films, séries, jeux vidéo, applications et sites web.

Le financement, les formations et les ressources pour aider les créateurs de contenus numériques francophones à développer et promouvoir leurs projets.

La collaboration avec les plateformes numériques pour mettre en avant les contenus francophones et faciliter l’accès à ces contenus.

L’intégration d’initiatives d’éducation numérique et de sensibilisation à l’importance de la langue française dans les programmes scolaires et les campagnes de communication.

La mise en place de lois et de régulations pour protéger et promouvoir la langue française dans l’environnement numérique, comme l’obligation pour les géants du numérique de financer et promouvoir du contenu francophone.

Le développement soutenu et l’adoption de technologies et d’outils numériques en français.

Il est également crucial d’établir une collaboration plus étroite et ambitieuse avec d’autres pays de l’espace francophone pour partager des ressources, des idées et des expériences afin de renforcer la présence du français dans l’espace numérique mondial, qui compte près de 2 milliards d’utilisateurs d’internet.