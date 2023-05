«Les gardiens de la galaxie vol. 3»: ce n’est qu’un au revoir

James Gunn et sa troupe de sauveurs de l’univers – Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Dave Bautista et les voix de Bradley Cooper et Vin Diesel – font dans le déluge d’émotions et d’effets spéciaux dans ce dernier (ou pas) volet de leurs aventures intergalactiques.

Il fallait s’y attendre. En guise de fin (le cinéaste a quand même précisé en entrevue que les «gardiens» pourraient bien revenir dans quelques années) des aventures de la troupe la plus étrange de l’Univers cinématographique Marvel (MCU), James Gunn ne recule devant rien. L’action est tonitruante, les effets spéciaux sont énormes, les créatures semblent sortir d’un «trip» de drogues (oui, plusieurs en même temps) et le scénario est apte à générer plusieurs serrements de gorge au plus blasé des cinéphiles.

Car l’histoire tourne autour de Rocket (doublé par Bradley Cooper en version originale), le raton laveur grand amateur d’armes à feu et ami de Groot (voix de Vin Diesel). Parce que le méchant Adam Warlock (Will Poulter) veut mettre la main sur Rocket, les Gardiens partent à la recherche de son créateur, le Maître de l'évolution (Chukwudi Iwuji), un savant fou, et découvrent l’horrible passé de leur ami. Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Nebula (Karen Gillan) sont aidés par Gamora (Zoe Saldana), qui n’a toujours aucun souvenir de ses amours avec Peter.

En choisissant de faire de Rocket et des expériences dont il a été l’objet le sujet principal de ce Les gardiens de la galaxie vol. 3, James Gunn prend la voie la plus facile, mais aussi la plus efficace, pour générer l’émotion. Manichéen jusqu’au bout, le scénariste et réalisateur fait de son Maître de l'évolution l’antagoniste parfait, haïssable à souhait, mégalomane fini dans lequel on ne peut pas manquer l’allégorie sur la société actuelle.

Autre facilité, la trame sonore qui soutient, à grands coups de décibels entraînants, des scènes colorées et psychédéliques... quand elles ne sont pas à la limite du ridicule (et l’on note la présence de Nathan Fillion en espèce de soldat de l’Orgoscope, un vaisseau fait de matière organique). Oui, c’est beaucoup... trop même et ce troisième Gardiens sombre parfois dans le caricatural.

À 150 minutes, on sent aussi la volonté de James Gunn de privilégier la quantité plutôt que la qualité. Bon nombre de scènes ont été conservées pour faire durer le long métrage, sans qu’elles apportent quoi que ce soit à l’intrigue.

Mais, malgré tout, Les gardiens de la galaxie vol. 3 continue de divertir, d’émouvoir et de faire rire. Car, en enveloppant son scénario d’un doux parfum de nostalgie et d’adieux, cette bande de joyeux drilles – oui, même Nebula et Gamora finissent par se dérider – continue de nous faire vibrer... pour la dernière fois (ou pas).

Note : 3,5 sur 5