LHJMQ: aucune frustration chez les Mooseheads

La panique ne s’est pas installée dans le clan des Mooseheads de Halifax, même s’ils tirent de l’arrière 2 à 0 dans leur affrontement contre le Phœnix de Sherbrooke.

• À lire aussi: LHJMQ: La défensive du Phoenix effectue le travail face aux canons des Mooseheads

• À lire aussi: LHJMQ: Duel entre Mathieu Cataford et Ethan Gauthier, les deux meilleurs espoirs à l’attaque en vue du repêchage de la LNH

• À lire aussi: LHJMQ : les frères Ethan et Kaylen Gauthier sont inséparables et complices avec le Phoenix de Sherbrooke

«Souvent, après une défaite crève-cœur, les gars ont la tête entre les deux jambes, mais ce n’était pas le cas dimanche, a précisé hier d’un ton calme l’entraîneur-chef Sylvain Favreau. On jouait avec confiance, on a failli gagner. Le moral est bon.»

Sa troupe a réussi à provoquer la prolongation grâce au but égalisateur d’Alexandre Doucet, avec neuf secondes à jouer au troisième engagement, dimanche.

«Ça prend quatre victoires pour passer à la prochaine étape, alors rien n’est fini», a rappelé Favreau.

Un regain d’énergie

Il n’en demeure pas moins que les Mooseheads se présentent mardi à Sherbrooke avec un important déficit à combler. Cependant, le Franco-Ontarien demeure positif, surtout qu’il croit que son équipe a progressé au cours des deux défaites de 5 à 2 et 3 à 2.

«J’ai adoré notre départ au match numéro un, mais dès qu’ils ont marqué leur premier but, après qu’on ait frappé un poteau, j’ai senti mon équipe qui s’est dégonflée.»

À l’inverse, les «Orignaux» ont mal commencé la rencontre de dimanche, Favreau jugeant que ses joueurs ont accordé «trop de respect» à leurs adversaires.

«On a eu une conversation assez pointilleuse dans le vestiaire, a-t-il poursuivi. En deuxième, en troisième et en prolongation, on a élevé notre niveau de jeu d’un cran. On a limité leurs chances de marquer. Le but égalisateur nous a donné de l’énergie. Malgré la déception de la défaite, on a senti un regain de vie.»

Dumais blanchi

Depuis le début de cette demi-finale, Jordan Dumais n’a pas été en mesure d’inscrire son nom sur la feuille de pointage. Auteur de 140 points lors du calendrier régulier, l’espoir des Blue Jackets de Columbus est surveillé de près par les défenseurs du Phœnix.

«Il n’y a pas de frustration, assure Favreau. Jordan a frappé deux poteaux sur des mises en jeu dimanche. Si ça rentre, on ne parle plus du même match. Ce n’est pas comme s’il n’avait pas de chance de marquer ou qu’il n’était pas dans le portrait.»

«Ce qui me préoccupe plus, c’est d’avoir de la constance pendant 60 minutes. C’est vrai qu’on est 0 en 6 en avantage numérique, mais on a eu plusieurs belles chances de marquer. Ça va débloquer.»

S’il y a un joueur qui fait preuve de constance chez les Mooseheads, c’est bien le gardien Mathis Rousseau, qui a été bombardé de 82 lancers de la part du Phœnix.

«Il y a peut-être un but qu’il aimerait revoir, le premier de Jacob Melanson samedi. Sinon, il a été exceptionnel. Il se bat pour chaque rondelle.»