La montagne était trop abrupte pour l’Avalanche

Privée de nombreux éléments-clés durant la saison régulière et en séries, l’Avalanche du Colorado n’a pu surmonter les obstacles sur sa route dans son affrontement de premier tour contre le Kraken de Seattle et la défaite en sept matchs risque de laisser quelques traces.

Vaincue 2 à 1 dans le duel décisif, dimanche, la troupe de l’instructeur-chef Jared Bednar a vu ses espoirs de soulever la coupe Stanley une deuxième année consécutive s’envoler. Cependant, les éliminatoires ont été un peu à l’image du calendrier régulier, puisque les bouleversements furent nombreux. Si Gabriel Landeskog n’a pas joué du tout en 2022-2023, d’autres se sont éloignés de la patinoire en cours de route. Valeri Nichushkin a mystérieusement disparu de l’entourage du club après qu’une histoire survenue dans une chambre d’hôtel eut fait surface. Andrew Cogliano a subi une fracture du cou et Cale Makar a écopé d’une suspension d’un match pour une mise en échec illégale. Enfin, Josh Manson, blessé, manquait à l’appel dimanche.

Bref, les imprévus ont nui à la cause des «Avs», mais il n’est pas question de se cacher derrière les excuses.

«Vous devez mériter les bonds chanceux également. Je pense qu’ils nous ont dominés un peu tôt dans la série, a estimé le joueur d’avant Mikko Rantanen au quotidien "Denver Post", se souvenant également d’un but égalisateur refusé pour hors-jeu à Nathan MacKinnon en troisième période. Durant les parties 6 et 7, nous étions une meilleure formation et nous aurions dû les gagner. Par contre, il y a eu beaucoup d’erreurs dans les cinq premières et nous n’avons pas joué 60 minutes une seule fois. C’est frustrant.»

«Il nous manquait beaucoup de vitesse et de physique avec Gabe [Landeskog], Val [Nichushkin], Cogliano et Manson, a néanmoins ajouté Bednar. Ces gars ont vécu plusieurs dures batailles et leur jeu physique et leur gabarit nous auraient aidés dans cette série. [...] Je suis vraiment fier de cette équipe, seulement en vertu de sa manière de jouer. Elle a lutté durement toute l’année. Ce qu’elle a surmonté est impressionnant. Certaines saisons sont plus difficiles que d’autres et c’était le cas ici.»

Déception

Effectivement, le Colorado a malgré tout amassé 109 points pour terminer au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale. Cependant, l’amertume de la défaite contre des rivaux largement négligés au début de la série est bien sentie.

«C’est très, très décevant, particulièrement en raison de notre façon de faire. Je crois que nous avons vidé le réservoir. On a laissé nos tripes là. Ça ne s’est pas fini à notre avantage, a déploré Rantanen. Nous avons mieux joué qu’eux, mais au hockey parfois, ça ne compte pas. Leur gardien [Philipp Grubauer, ancien de l’Avalanche] a bien fait et nous n’avons pu marquer. C’est triste de conclure une campagne ainsi.»