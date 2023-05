Maigrir, pour le meilleur ou pour le pire?

Avoir confiance en soi, ressentir l’approbation et même l’admiration dans le regard des autres, être en «santé»...

Nombreuses sont les personnes qui rêvent de tout ce que la minceur pourrait apporter de positif dans leur vie! C’est plutôt légitime considérant la société dans laquelle nous vivons qui valorise la minceur et la silhouette athlétique, qui juge les corps différents des standards irréalistes de «beauté», qui se nourrit des règles de la culture ambiante des diètes.

Mais est-ce vraiment bon pour nous? Il est peut-être temps, individuellement et collectivement, de faire une pause, de prendre du recul et de se demander si ce que nous croyons utile et positif l’est vraiment.

Poids naturel

D’abord, la culture des diètes entretient l’idée qu’il suffit de faire preuve de volonté pour maigrir, ce qui est faux. Le poids d’une personne est influencé par de nombreux facteurs incontrôlables tels que la génétique, l’âge, la ménopause, la prise de certains médicaments et les blessures.

Chaque personne a son propre poids naturel: celui qui est maintenu en adoptant des habitudes de vie favorables à la santé et au bien-être, en respectant les besoins de son corps dans le plaisir; et non pas le poids que nous obtenons en nous privant constamment ou en nous entraînant à outrance, et encore moins celui imposé par les standards irréalistes de «beauté».

Se blâmer de ne pas réussir à atteindre un objectif sur lequel nous n’avons aucun contrôle est contre-productif et nuit à notre estime de soi et à notre santé mentale.

Santé VS poids

Justement, parlons de la santé. De nombreuses personnes croient que de remettre en question l’importance accordée au poids nuit à la santé. Toutefois, il est simpliste de penser que minceur = santé. C’est un fait, nous avons un contrôle limité sur notre poids, peu importe notre volonté! Cela signifie-t-il que nous devons renoncer à notre santé?

Pas du tout!

La santé ne passe pas obligatoirement par la perte de poids. Les habitudes de vie d’une personne ainsi que la relation qu’elle entretient avec la nourriture et l’activité physique ont un impact significatif sur sa santé, quel que soit son poids. Cet impact est d’autant plus positif quand la personne maintient ces habitudes sur le long terme. C’est là que la culture des diètes est contre-productive et nuit à la santé, car les règles qu’elle impose sont insoutenables à long terme et sont donc vouées à l’échec.

En associant la santé à la silhouette plutôt qu’aux comportements que nous adoptons, nous risquons d’abandonner des comportements positifs s’ils ne se reflètent pas dans notre miroir, alors que nous aurions tout intérêt à les maintenir dans le temps, peu importe notre poids.

À l’occasion de la Semaine sans diète de l’organisme ÉquiLibre, il est temps de remettre en question la place qu’occupe la culture des diètes dans notre quotidien.

Arrêtons de vouloir changer notre corps en permanence et tentons de comprendre ses besoins, de le respecter et d’en prendre soin. Tout cela est bon pour notre santé physique et mentale.

Roxanne Léonard, directrice générale, ÉquiLibre

Photo fournie par Andrée-Ann Dufour-Bouchard

Andrée-Ann Dufour Bouchard, M. Sc., nutritionniste et cheffe de projets, ÉquiLibre

Photo courtoisie, Janis C. Mc Nicol

Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Ph. D., psychologue et professeure-chercheuse en psychologie de la santé