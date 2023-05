Pas de chicane dans la cabane

Est-ce qu’on peut débattre au Québec ?

Oui, on est très bons pour débattre... avec des gens qui pensent comme nous !

Mais quand vient le temps de s’asseoir devant quelqu’un qui a des idées diamétralement opposées aux nôtres, ça se complique !

Malgré les nouvelles émissions Le Monde à l’envers (TVA) et Les débatteurs (Noovo), on a encore un grand chemin à faire avant d’être une vraie « société de débats » comme en France.

SE BATTRE OU DÉBATTRE ?

Pas plus tard que la semaine dernière, une chroniqueuse de La Presse+ a écrit qu’elle refuserait d’aller discuter avec quelqu’un qui ne pense pas comme elle (au sujet de l’avortement) « de peur de lui mettre mon poing sur la gueule avant même qu’il s’ouvre la trappe ».

Je n’en revenais pas de lire ça dans un journal, alors qu’on enseigne aux enfants à ne pas recourir à la violence quand ils ne sont pas d’accord avec les « petits amis » dans la cour de récréation.

Comment voulez-vous débattre avec quelqu’un qui doit se retenir de ne pas vous violenter... avant même que vous ayez commencé à argumenter ?

Le but d’un débat, c’est justement d’entendre les arguments de l’autre pour pouvoir y opposer nos arguments !

Comment voulez-vous débattre avec quelqu’un qui ne connaît même pas vos opinions, mais qui ressent quand même une irrépressible envie de vous frapper à cause de vos opinions ?

Je suis pour l’avortement, libre et gratuit. Mais ça n’empêche pas que j’ai un immense malaise avec les avortements tardifs et une immense réticence face aux avortements sélectifs.

Est-ce à dire que la chroniqueuse de La Presse+ me giflerait, comme Will Smith face à Chris Rock aux Oscars, si j’osais lui dire ça en personne ?

Je vous parle de cet exemple, parce qu’il représente bien ce qu’une partie des « débatteurs » ou « commentateurs » pensent au Québec. Ils considèrent qu’ils détiennent la vérité et traitent d’intolérants ceux qui ont des opinions différentes des leurs.

C’est exactement le contraire d’un débat !

Je vous donne un autre exemple de la difficulté de débattre sainement au Québec.

L’été dernier, j’avais écrit une chronique sur le fait que le « phénomène » des drag queens me laissait indifférente (c’était avant la controverse sur les lectures de contes dans les écoles et les bibliothèques).

Au lieu de débattre et d’argumenter avec moi, un humoriste très connu a plutôt suggéré à ses milliers d’amis Facebook d’organiser une manifestation devant chez moi. Comme si j’avais commis un crime ! Il y a même certains de ses amis qui ont proposé de trouver mon adresse et de la publier ! Au secours !

Il y a même une sénatrice et une ancienne journaliste sportive qui ont applaudi la suggestion de l’humoriste, en proposant de l’aider à organiser la manifestation.

Je suis sûre que si j’avais proposé à une de ces trois personnes de venir DÉBATTRE à mon émission de radio ou dans les pages du Journal, avec des idées, des arguments, des contre-arguments, elles se seraient dégonflées, comme les faux seins d’une drag.

Ce n’est pas en hurlant dans les fenêtres de l’autre avec un mégaphone qu’on débat.

ON N’EST PAS OBLIGÉS D’ÊTRE D’ACCORD

Au Québec, on confond encore trop souvent « adversaire » idéologique et « ennemi ». On confond « argumenter » et « insulter ».

Bref, on confond « débattre » et « se battre ».