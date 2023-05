Rory McIlroy, Black Eyed Peas et Alanis Morissette à l'Omnium canadien

Des artistes de renommées internationales, de la bouffe et de l’alcool... et un plateau relevé livrant du golf excitant. Voilà la recette du succès pour les dirigeants de l’Omnium canadien depuis l’été 2019. L’édition de juin ne sera pas différente. En plus des Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick et cie sur les allées, le groupe Black Eyed Peas et Alanis Morissette fouleront les planches durant la semaine du championnat national.

Le menu des activités concocté par les bonzes de Golf Canada et ceux du circuit de la PGA portent à croire que l’évènement s’inscrit parmi les fameux «tournois de prestige» du circuit.

Et pourtant, l’Omnium canadien n’en est pas un dans cette nouvelle ère du golf professionnel où se multiplient les tournois offrant une faramineuse bourse de 20 M$ à la crème de la profession.

Depuis deux mois, on sait déjà que le championnat national canadien, épaulé depuis belle lurette par la banque RBC, ne sera pas étampé du seau des «tournois de prestige» au calendrier 2024. Le grand patron de Golf Canada, Laurence Applebaum, vit en paix avec cette décision qui ne s’inscrit pas dans l’ADN de son évènement comme il l’avait expliqué dans un entretien avec le Journal lors du Championnat des joueurs du circuit de la PGA à Ponte Vedra Beach.

À la hauteur des plus grands

Mais rien ne l’empêche d’en orchestrer un qui pourrait lui valoir le titre de tournoi de l’année après avoir loupé les honneurs deux fois plutôt qu’une en 2019 et 2022.

«J’ai regardé tous les autres évènements de prestige. Ils sont phénoménaux. Tout organisateur voudrait pouvoir compter sur des plateaux aussi relevés, a signalé le chef de la direction de Golf Canada, Laurence Applebaum.

Mais nous, ce qui nous distingue, c’est notre plateau et tous les éléments qui font de nous un championnat national, a-t-il ajouté. C’est important pour nos joueurs canadiens de pouvoir participer à leur championnat. Ils seront encore au nombre d’une vingtaine en juin.

«Notre tournoi continue sa progression. On offre une expérience sur tous les fronts. Nous n’avons juste pas la désignation officielle d’un évènement de prestige.»

McIlroy et les autres

En plus du double champion en titre Rory McIlroy, les organisateurs ont annoncé lundi la présence du Britannique Matt Fitzpatrick au club de golf quasi centenaire d’Oakdale du 8 au 11 juin prochain.

Le vainqueur de la récente Classique Héritage à la mi-avril et champion défendant de l’Omnium des États-Unis sera accompagné par son compatriote Tommy Fleetwood et l’Irlandais Shane Lowry, entre autres. D'autres gros canons du circuit de la PGA pourraient s'ajouter au fil des prochaines semaines. L'an dernier, Justin Thomas avait livré une chaude lutte à McIlroy.

AFP

Appelés en relève à Dustin Johnson qui a laissé son poste au sein de l’équipe RBC lorsqu’il a déserté vers LIV Golf l’an dernier, Sam Burns et Cameron Young débarqueront aussi dans la grande région de Toronto dans un mois.

Un fort contingent de représentants de l’unifolié menés par Corey Conners et Mackenzie Hughes sera également présent à Oakdale.

McIlroy pourrait ajouter un chapitre de plus à la longue et riche histoire du troisième plus vieux tournoi au monde. Aucun participant n’a signé trois victoires de suite. Mais les Lee Trevino, Tommy Armour, Sam Snead en comptent tous trois en sol canadien dans leur carrière. La palme revient toutefois à Leo Deigel comme étant le plus décoré avec ses quatre sacres.

«Quand on s’attarde aux noms gravés sur le trophée, on constate la riche histoire du tournoi et du sport au pays, a signalé Fitzpatrick. C’est excitant de tenter de faire partie de cette histoire.»

Deux spectacles courus

Le prime groupe musical Black Eyed Peas montera sur les planches en soirée après la deuxième ronde. Le lendemain, ce sera au tour de la chanteuse canadienne, Alanis Morissette.

Depuis l’édition 2019 à Hamilton, ces concerts attirent environ 20 000 personnes chacun.