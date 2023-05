Sclérose en plaques: une protection par les hormones masculines

Une étude récente rapporte que les androgènes sont nécessaires pour régénérer la gaine de myéline qui est détruite dans la sclérose en plaques, ce qui pourrait ouvrir la voie à un meilleur traitement de cette maladie.

La sclérose en plaques (SP) est une maladie auto-immune, caractérisée par des poussées inflammatoires entraînant la destruction de la myéline qui enrobe les neurones du système nerveux central.

Les lésions nerveuses qui s’ensuivent provoquent plusieurs troubles moteurs, sensitifs ou visuels qui diminuent considérablement la qualité de vie des personnes atteintes.

Dans 85 % des cas, la SP se présente sous une forme récurrente-rémittente, c’est-à-dire que les symptômes apparaissent subitement, puis disparaissent totalement ou partiellement dans les semaines qui suivent. Cette récupération est rendue possible par la régénération spontanée de la myéline qui a été détruite.

Cependant, chez une proportion des patients (15 %), ce processus de réparation de la myéline devient inefficace et les symptômes neurologiques de la maladie s’aggravent alors progressivement au fil des années, sans possibilité de rémission.

Bien que les traitements actuels permettent de réduire la fréquence et la sévérité des poussées inflammatoires pour les formes récurrentes de SP, ils demeurent néanmoins inefficaces contre les formes progressives de la maladie.

Contrôle hormonal

Au moins trois caractéristiques de la SP suggèrent que les hormones sexuelles pourraient jouer un rôle important dans le développement de cette maladie1 :

1) l’incidence de SP est beaucoup plus fréquente chez les femmes, avec un ratio de trois femmes pour un homme qui sont touchées par la maladie ;

2) les variations hormonales associées à certaines conditions (la grossesse, en particulier) ont une influence sur les taux de récidives de la maladie ;

3) les hommes plus âgés, qui ont des taux d’androgènes plus faibles, développent des formes plus sévères de SP. Ceci suggère donc que les taux circulants d’estrogènes ou d’androgènes participent au processus de réparation de la myéline.

Androgènes anti-inflammatoires et réparateurs

Le rôle des androgènes semble particulièrement important : on a en effet observé que les androgènes protègent les neurones du système nerveux central des hommes atteints de formes récurrentes-rémittentes de sclérose en plaques et induisent la régénération des gaines de myéline détruites.

Même si les androgènes sont présents en quantités beaucoup plus faibles (10-20 fois moins) chez les femmes, une étude récente suggère qu’ils joueraient tout de même un rôle crucial dans la réparation de la myéline détruite par les dérèglements immunitaires responsables de la SP2.

En examinant des biopsies provenant de patients atteints de SP, les chercheurs ont tout d’abord observé que le tissu nerveux des femmes exprime des quantités élevées du récepteur spécifique aux androgènes, suggérant un rôle important de ces hormones dans le fonctionnement neuronal.

Ceci a été confirmé par une analyse biochimique montrant que les androgènes augmentent l’activité des gènes impliqués dans le maintien de l’intégrité des neurones et la production de myéline, tout en réduisant celle des gènes responsables de la suractivation de l’immunité.

Chez les femmes, les chercheurs ont également observé que les androgènes provoquaient une diminution drastique du niveau d’inflammation locale, au niveau des zones où la myéline est détruite, ce qui pourrait créer un climat anti-inflammatoire freinant la progression de la maladie.

L’utilisation de doses appropriées d’androgènes chez les femmes atteintes de sclérose en plaques pourrait donc représenter une nouvelle approche pour réduire la fréquence des poussées inflammatoires responsables des formes récurrentes de SP.

