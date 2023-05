«Si on s’aimait encore»: Louise Sigouin accompagne des couples en crise

L’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin est de retour à TVA dans un nouveau concept et un nouveau décor dans le docuréalité Si on s’aimait encore, un dérivé de Si on s’aimait.

Dans «Si on s’aimait encore», Louise Sigouin vient en aide à des couples en crise, ce qui est une tout autre dynamique pour elle et pour les téléspectateurs.

«"Si on s’aimait" classique, on est dans le début de la relation, la fébrilité, on essaie d’être sous son meilleur jour et de comprendre nos lacunes. C’est beaucoup un travail d’introspection personnel d’apprendre à se connaitre, d’identifier ses dualités pour faire un meilleur ou une meilleure amoureuse. Dans "Si on s’aimait encore", on est devant des couples matures, c’est chargé, on est dans le non-dit, dans les déceptions, puis les participants sont dans l’urgence de changer des choses pour sauver leur relation», a résumé Mme Sigouin en entrevue avec l’Agence QMI.

On va donc droit au but dès le départ et si l’un des partenaires tourne autour du pot, l’autre peut rapidement le ramener sur le droit chemin.

«Ils sont prêts quand ils arrivent devant moi, car ils ont déjà tenté mille et une options pour sortir de là, et ça n’a pas fonctionné. Effectivement, on entre plus vite dans le cœur de l’émotion, de la difficulté. [...] Et moi, j’entre tout de suite dans l’intervention et les dualités sont claires dès le départ. Ils me l’expriment avec leurs actions, comportements et attitudes», a indiqué Mme Sigouin, disant que ça ressemble davantage au quotidien de sa pratique.

Une fois que son travail d’accompagnatrice a été capté par les caméras, Louise Sigouin attend que les réalisateurs, monteurs et l’équipe de Duo Productions se penchent sur les images. Puis elle reçoit les épisodes montés et détermine les passages ayant besoin de clarifications ou de compléments d’information, ce qui l’amène à s’asseoir avec Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge pour tourner de courts segments explicatifs.

«Je sais que le parcours des participants va toucher beaucoup de couples», a ajouté Mme Sigouin, citant au passage les thèmes universels qui font ou défont les couples, dont la sexualité, l’argent, la charge mentale, la communication, l’éducation des enfants et même la trop grande place du cellulaire et des tablettes.

Louise Sigouin, qui accompagne des gens depuis 30 ans pour les aider à aller mieux, adore son travail au petit écran, d’autant plus que le rayonnement de ses émissions et de ses livres lui permet de partager le fruit de son approche.

«Je suis très éducatrice, très intervention, j’aime accompagner les gens, leur donner des trucs, leur faire réaliser ce qu’ils savent déjà. Je n’avais jamais mesuré la portée de la télévision et des livres auprès de gens qui ne consulteraient jamais. Ça me touche profondément.»

La quatrième saison de «Si on s’aimait», qui a déjà été tournée, sera diffusée cet automne à TVA. L’équipe recrute par ailleurs pour la deuxième saison de «Si on s’aimait encore».

Quant au livre «Si on s’aimait encore», écrit par Louise Sigouin en collaboration avec François De Falkensteen, il a été lancé mercredi par Les Éditions de l’Homme. Il est disponible à la fois en librairie et en format numérique.

Produit par Duo Productions, le docuréalité «Si on s’aimait encore» sera diffusé à TVA du lundi au jeudi, à 19 h, à compter du 1er mai.

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge brillent dans «Si on s’aimait encore»

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge reprennent du service dans «Si on s’aimait encore».

Avec leurs commentaires spontanés, ils jouent le rôle des téléspectateurs à la maison. Et, comme ils sont souvent drôles et pertinents à travers leurs réactions, ils allègent le propos et nous font même rire dans ce dérivé de «Si on s’aimait».

Comme ce sont des couples sur le bord de l’éclatement qui sont épaulés par l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, Émily et Guillaume, qui se sont mariés l’an dernier, ne sont pas insensibles à ce que les couples vivent et évoquent dans l'émission.

«On rentre dans le cœur des problèmes que vivent les couples, et nous ne faisons pas exception à la règle. Tous les sujets viennent nous interpeler, que ce soit la gestion familiale, la charge mentale, la sexualité, les enfants, le cellulaire, on est tous fait pareil. Ce qui m’a le plus interpelé de cette saison-là, c’est de voir à quel point on est tous dans le même bateau», a dit Guillaume Lemay-Thivierge.

«C’est beau d’évoluer avec la personne que tu aimes, avec le père de tes enfants ou avec la personne avec qui tu as le désir de continuer ta route», a poursuivi Émily Bégin.

Le couple salue les participants pour leur courage. «Ça prend une force pour aller devant tout le monde, exposer certaines difficultés. On l’a souligné aux couples», a ajouté Guillaume, qui commence les tournages de «Chanteurs masqués» à la mi-mai cette année. Quant à Émily Bégin, elle tourne ce printemps dans la série «FEM», de Marianne Farley, qui est destinée à UNIS TV.