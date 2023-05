Un arbre tombé pendant la tempête le verglas bloque des jeux pour enfants depuis un mois

Près d’un mois après la tempête de verglas, la Ville de Montréal n’a toujours pas ramassé un arbre massif tombé sur des modules de jeux pour enfants dans le quartier Rosemont, au grand dam des parents et de la garderie voisine.

« C’est dangereux. Ça fait combien de temps la tempête de verglas? Quatre semaines...», s’étonne Olivier Lapierre, qui n’a pas pu empêcher son fils de deux ans et demi de s’aventurer dans les modules du parc au coin des rues Bélanger et Chateaubriand.

Au passage du Journal lundi, le tronc et d’imposantes branches surplombait deux des trois modules du parc.

Une résidente voisine affirme qu’il est là depuis la tempête du 5 avril qui a privé plus d’un million de foyers d’électricité.

« Je me suis dit qu’ils allaient le ramasser un jour... », fait remarquer Julia Von Oettingen, mère d’un petit garçon de 22 mois et enceinte de son deuxième enfant.

Anouk Lebel/ JdeM

Routine chamboulée

Après la tempête de verglas, la Ville a indiqué qu’il faudrait plusieurs semaines pour ramasser les dégâts. La semaine dernière, il restait toujours des amas de branches dans certains, comme le parc Lafontaire.

• À lire aussi: Un «Himalaya» de bois mort empilé dans le parc La Fontaine

• À lire aussi: «On est dans le rush»: un centre de tri de Laval submergé de travail à cause de la tempête de verglas

Mais dans ce parc, l’arbre est en plein sur un module de jeux, ce qui poste un enjeu de sécurité, selon Olivier Lapierre.

« C’est sûr qu’ils ont remarqué, la station de police est juste en face, ils ont même mis du ruban de sécurité autour», évoque-t-il.

En face du parc, la propriétaire de la garderie Les p’tits sportifs affirme avoir fait plusieurs appels au 311 qui sont restés sans réponse.

« C’est notre parc de quartier, on y allait tous les jours Par mesure de sécurité, je préfère ne plus le fréquenter », explique Mélissa Hamida Chelai, qui regrette de devoir changer la routine des enfants pour les emmener dans des parcs plus loin.

Elle soutient qu’elle a vu l’arbre tombé sur les modules au jour 1 de la tempête, le 5 avril. « L’été s’en vient, les jeux d’eau sont là. Les enfants sont habitués à ce parc-là. Il serait temps de l’enlever. Ça devient dangereux, j’ai peur qu’il y ait une chute », dit-elle.

Anouk Lebel / JdeM

Terrain privé

Les racines de l’arbre se trouvent sur le terrain privé voisin du parc. Personne n’a répondu à la porte lors de notre passage, vendredi et lundi.

« On a remarqué que l’arbre était sur un terrain privé, peut-être que c’est la responsabilité du propriétaire? », spécule Julia Von Oettingen.

« Rendu là, ce serait à la Ville de ramasser », croit pour sa part Olivier Lapierre.

Il n'a pas été possible d'obtenir une entrevue avec un responsable de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie.

«Le module va être sécurisé. Nous allons interpeller le propriétaire puisqu’il s’agit c’est un arbre privé. Les démarches sont entreprises pour assurer la sécurité des citoyens», a indiqué l'arrondissement dans une déclaration envoyée par texto.