Un jeune athlète de 16 ans meurt 24 heures après son diagnostic de leucémie

Une famille doit composer avec une épouvantable nouvelle. Dans les 24 heures après avoir appris que leur fils de 16 ans souffrait de leucémie, le jeune homme a été emporté par la maladie.

Kyle Limper était pourtant en grande forme. Le jeune athlète de Philadelphie pratiquait plusieurs sports au secondaire et la vie lui souriait. Rien ne laissait présager une aussi triste fin.

«Avant le 13 avril, c'était un jeune homme en parfaite santé et heureux, sans aucun signe de maladie», indique sa nécrologie que rapporte The New York Post.

Ken Limper, le père de l’adolescent, avait initialement amené son fils à l’urgence, car il souffrait de maux de dos après avoir joué au basketball.

«On m’a dit que s'il n'allait pas mieux, de revenir à l’hôpital. En quelques jours, il ne pouvait même plus se lever», a déclaré le père en deuil à Fox 29. «Il ne pouvait même pas sortir de son lit et j'ai dû l'aider à se lever, puis il est retombé sur son lit.»

Kyle a été transporté d'urgence à l'hôpital pour enfants St. Christopher où les médecins ont diagnostiqué ses organes étaient en train de défaillir en raison de la leucémie. Dans les 24 heures suivant son admission au centre hospitalier, l’adolescent est décédé, toujours selon The New York Post.

«C'était comme un cauchemar», se remémore Ken Limper. Chaque fois que nous revenions dans sa chambre (d’hôpital) ça ne faisait qu'empirer et empirer», raconte le père éploré.

«Je ne souhaite ça à personne», a également soutenu, Jodi Taffe, la mère de l’adolescent à Fox 29.

Kyle rêvait de jouer au football universitaire et d'étudier le droit afin de travailler pour le FBI ou une unité d'enquête sur les scènes de crime.

La famille amasse des sous sur GoFundMe dans le but de payer les frais funéraires du jeune homme.