Un nouveau livre sur les voitures anciennes de la Californie

Passionné de véhicules d’autrefois, l’auteur et journaliste Daniel Rufiange a publié un livre sur les plus belles voitures anciennes aperçues et croisées en Californie.

Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont invité à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio pour discuter de son dernier ouvrage.

Pourquoi la Californie?

En plus d’être un terreau fertile pour les véhicules électrifiés, la Californie est également réputée pour la qualité et la quantité de ses voitures anciennes.

« Il y a un climat particulier et une culture particulière qui font que les gens roulent leur voiture ancienne à l’année, que ce soit une camionnette ou une vieille Ford Mustang. Le climat fait que les voitures se préservent. Lorsqu’on débarque en Californie, on voit des voitures anciennes partout », explique Daniel Rufiange.

Historien de formation, il a eu l’idée de prendre un portrait actuel de la Californie et de son abondance de véhicules des décennies précédentes. Il a passé 35 jours dans cet État en 2022 pour concrétiser ce projet.

Des rencontres fabuleuses

Parce que derrière chaque voiture, il y a toujours un propriétaire qui est souvent un passionné, un mordu ou un collectionneur. Dans son processus créatif, l’auteur a fait des rencontres qui se sont avérées mémorables.

« J’ai photographié une Packard 1952 et le type s’est sorti la tête un peu pour me sourire. La photo était magnifique, mais l’éditeur mentionnait qu’une permission était nécessaire lorsque le visage est trop visible. Huit mois plus tard, je me suis retrouvé dans la même région. Je me suis rendu au magasin de pièces d’auto près de là où était la voiture. Au comptoir, le préposé a reconnu Manny, un fidèle client. Dix minutes après, le type était de retour, cette fois, avec une autre voiture ancienne », raconte Daniel Rufiange.

Ce projet l’a également amené faire la rencontre d’un collectionneur qui a hérité d’une Ford 1966 ainsi que des adeptes de la culture du low-rider.

Un vieux Jeep californien dorénavant québécois

Lors de son périple, M. Rufiange a également visité un rassemblement de voitures anciennes à San Clemente en compagnie d’Antoine Joubert qui était, lui aussi, en Californie. Ils y ont tous les deux vu un Jeep J-10 1977 et rencontré sa jeune propriétaire. Tombé sous le charme de cette camionnette rouge et blanche avec l’intérieur en denim, Antoine n’a eu d’autre choix que de s’en porter acquéreur. Dans son livre, Daniel Rufiange a réservé une section dans laquelle Antoine Joubert raconte sa traversée de l’Amérique depuis la Californie jusqu’au Québec.

Publié par Saint-Jean Éditeur, le livre Californie, le paradis des voitures anciennes, se trouve dans toute bonne librairie.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question de l’annonce de la fin de la production des Chevrolet Bolt EV et EUV, du bilan de la sixième édition du Salon du véhicule électrique de Montréal et de la hausse du seuil d’éligibilité de la subvention provinciale pour l’achat d’un véhicule électrique.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Honda CR-V hybride 2023 et Toyota Corolla hybride AWD 2023 récemment mis à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.