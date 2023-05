Fiasco à la SAAQ: un retour à la normale prévu seulement en juillet

Dans certaines régions, il faut encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d’obtenir un rendez-vous à la SAAQ. Après les nombreux ratés lors des premières semaines du lancement de leur nouvelle plateforme en ligne, la société d’État affirme que les choses entrent dans l’ordre.

«Depuis le 20 février, les choses se stabilisent», affirme Dave Leclerc, vice-président aux stratégies de marketing et à la sécurité routière. «Il y a encore quelques petites anomalies sur le système informatique à corriger, mais elles sont corrigées régulièrement et on accompagne beaucoup les clients.»

Préparez-vous à attendre au mois de mai

«Le mois de mai est le mois le plus achalandé», affirme M. Leclerc. «Le dé remisage des décapotables, des motos et des VR qui vont se faire, font que ce sera une semaine très occupé.»

Ce sont près de 260 000 Québécois qui ont créé leur compte SAAQclic depuis le lancement du site web, mais M. Leclerc estime que la quantité de comptes créés augmentera avec la quantité de transactions qui devront être faites au cours du mois.

«Il y a une file d’attente virtuelle ce matin, mais on traite environ une centaine de clients à la minute», explique M. Leclerc. «Bien que les files ont grandement diminué au cours des dernières semaines, les services en ligne fonctionnent et vous pouvez dé remiser vos véhicules 24/7.»

Des délais pour des rendez-vous en succursale

Pour les clients de la SAAQ qui doivent absolument se déplacer en succursale, ça se corse.

Dans certaines régions, le temps d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous peut aller jusqu’à 2 mois. Toutefois, M. Leclerc affirme que la société d’État injecte des rendez-vous chaque semaine et encourage les usagers à surveiller les disponibilités sur le site web.

«Si les gens trouvent que les rendez-vous sont un peu loin, j’invite les gens à vérifier le site, occasionnellement, tout au long de la semaine, il peut y avoir des rendez-vous qui s’ajoutent», rappelle M. Leclerc. «Ça dépend toutefois des régions, la région de Montréal c’est une région fort occupée.»

À quand un vrai retour à la normale?

Rappelons que la SAAQ prévoyait un retour à la normale au mois d’avril, mais quelques semaines plus tard, celui-ci se fait toujours attendre. M. Leclerc affirme que la plateforme rencontre encore des difficultés techniques, mais que les équipes s’affairent à améliorer l’efficacité du site.

«Le vrai retour à la normale, on parle maintenant du début du mois de juillet», avoue M. Leclerc. «Somme toute, il faut s’assurer qu’on réponde aux clients rapidement, donc début juillet on devrait avoir réglé l’ensemble des situations.»