Une déclaration choc de Jonathan Marchessault sur Pierre-Luc Dubois

Les Golden Knights de Vegas ont passé la première ronde avec succès en éliminant les Jets de Winnipeg en cinq matchs.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, lundi, Jonathan Marchessault a analysé cette série.

«Le premier match n'a pas été très bon. Les Jets nous ont surpris. Le deuxième a été un peu mieux, mais je dirais que nos meilleurs matchs ont été le troisième, le quatrième et le cinquième. On avait de la confiance, on commençait bien les matchs et on finissait de la bonne façon aussi.»

Le Québécois a d'ailleurs sa propre idée sur ce qui aura finalement fait la différence.

«Quand tu as beaucoup de vétérans dans l'alignement, tu comprends que l'important n'est pas de faire le plus de buts que tu peux dans les séries. Il faut bien jouer défensivement et laisser l'autre équipe faire les erreurs. C'est ce qu'on a pu faire en première ronde.»

L'ancien des Remparts de Québec avoue également ne pas comprendre les critiques envers Pierre-Luc Dubois à Winnipeg.

«Je pense que Pierre-Luc Dubois était leur meilleur joueur sur la glace, à chaque soir. Il travaillait fort et était impliqué physiquement. Sincèrement, je n'ai que des bons mots à dire sur lui. Je trouve que c'était leur joueur le plus dangereux et le plus complet. Je trouve qu'il aurait pu avoir plus d'aide des autres coéquipiers.»

En ce qui concerne la prochaine ronde contre les Oilers d'Edmonton, Marchessault croit que les Golden Knights ont la bonne recette pour limiter les dommages face à Connor McDavid et Leon Draisaitl.

«On a un système en place qui marche. Il faut juste l'exécuter. Il faudra être alerte quand ils seront sur la glace car c'est pratiquement impossible de les garder hors de la feuille de pointage. Ils vont trouver une manière de produire, mais il faudrait les limiter à un point chaque environ. C'est comme ça qu'on peut gagner contre cette équipe. Il faudra jouer physique et ne pas donner beaucoup d'espace.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.