Voici pourquoi votre maison est un bon moyen d’épargner

Acheter une maison représente, pour la plupart des propriétaires, une épargne forcée.

Pour plusieurs personnes, les versements hypothécaires (capital) sont, et seront, le seul et unique argent économisé.

C’est, cela dit, heureusement, un bon véhicule d’épargne et voici pourquoi.

Un capital qui se bonifie...

L’achat d’une maison vous permettra de vous loger tout en bonifiant votre capital puisque chaque mois, en effectuant vos paiements hypothécaires, l’équité de votre maison augmentera.

L’achat d’une maison s’avère être un moyen d’épargne forcée qui vous aidera à accumuler de l’argent à long terme.

... surtout si on achète tôt

Achetez-vous une maison dès que votre situation vous le permet.

En effet, les statistiques le démontrent ; les jeunes adultes qui décident d’acheter une maison voient la valeur nette de celle-ci augmenter considérablement au fil du temps.

En achetant plus tôt, votre capital augmente plus rapidement. Si votre situation s’y prête, que vous êtes un jeune professionnel à l’aise financièrement, que vous avez un emploi stable et prévoyez demeurer au même endroit au moins cinq ans, alors l’achat d’une maison est tout indiqué pour vous.

Un bon plan de retraite

L’appréciation de la valeur de votre maison augmentera d’elle-même avec les années, ce qui en fait un bon plan de retraite.

Celle-ci prendra également de la valeur si vous y avez effectué des améliorations ou rénovations. Au moment où vous vendrez votre propriété, sachez que le gain en capital que vous réaliserez ne sera pas imposable si vous êtes propriétaire occupant.

Un bon plan de secours

Votre maison peut être un bon plan de secours si vous n’avez pas accumulé assez d’économies au moment de prendre votre retraite.

En effet, si vous avez acheté une maison, au moment où vous vendrez celle-ci, vous encaisserez votre équité.

Vous pourrez alors réinvestir cet argent dans une maison moins coûteuse, un logement ou obtenir une ligne de crédit hypothécaire inversée sans paiement ni impôt.

Une stratégie fiable

Posséder une maison est une bonne façon d’économiser pour sa retraite. En achetant une maison, si vous êtes professionnellement stable, vous optez pour une stratégie de retraite à long terme qui est fiable.

En investissant dans une propriété, vous aurez en effet plus de chances d’arriver à épargner, les taux d’intérêt des épargnes offerts au Canada étant en chute depuis bon nombre d’années.