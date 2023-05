35 000 fans crient leur amour: bravo aux Remparts

C’est quand même fabuleux. 35 000 fans ont crié leur amour pour les Remparts de Québec. Leur amour pour le hockey. Leur amour pour les jeunes joueurs.

Je n’ose dire leur amour pour des Nordiques qui tardent à revenir.

Qu’ils aient été 35 000 pour crier, chanter, danser et hurler leur plaisir ne fera malheureusement pas changer d’idée à Gary Bettman et aux comptables du bureau de la Ligue nationale sur Madison Avenue.

Ils vont regarder les chiffres, ils vont voir le magnifique Centre Vidéotron et ils vont penser et se dire dans leur esprit de colonisateurs profonds et méprisants : « C’est ça, ils sont juste bons pour payer des prix du junior ».

De la patience

Dans ce temps-là, il faut se retenir de les envoyer promener. Ceux qui s’acharnent à préparer dans les coulisses un retour de la Ligue nationale à Québec, le savent. Il faut être patient et garder la ligne de communication toute grande ouverte.

Quand même, si on est prêt à payer une ligne d’autobus entre Lévis et Québec six milliards, un club à un milliard, ça devient pas si pire.

Tout est tellement relatif dans la vie.

Bravo aux Remparts. Bravo au hockey junior.