À la rescousse du troisième lien

En ces temps de grands échanges au sujet du troisième lien, il est intéressant de rappeler le proverbe latin qui dit : Le sage n’avance rien qu’il ne prouve.

En arrivant en politique, le premier ministre a annoncé ce projet de lien sans, toutefois, en vérifier la pertinence auprès de gens de métier. Puis, il a continué en affirmant que cette autoroute ne pouvait passer par l’Île d’Orléans afin de respecter le caractère paysan de ce milieu, encore là sans consultation.

C’était un peu court, car une étude d’ingénieur aurait pu l’informer que, pour plusieurs raisons, une bonne façon de traverser cette île est de le faire, en partie ou en totalité, par un tunnel en évitant ainsi tout dérangement en surface. Bien entendu, le tronçon entre la rive nord et l’île comporterait le remplacement du vieux pont et les bretelles requises pour se raccorder à la route actuelle vers l’île.

Comme le gouvernement procède présentement à un rétropédalage concernant le troisième lien, une étude préliminaire d’un tel parcours par l’est semble tout à fait pertinente. De plus, ce serait le retour du sage....

Étude américaine

D’autre part, à l’université Laval, on s’oppose à ce projet disant que « l’ajout d’infrastructures routières n’a jamais et nulle part contribué à diminuer la congestion ». Nous savons que cette opinion est basée sur une étude et des travaux réalisés aux États-Unis, étude que j’ai parcourue et où on a établi la « Loi fondamentale de la congestion ».

En tout respect pour ces universitaires, je crois que si l’expérience américaine a bien servi à expliquer la notion contrintuitive de la demande induite en transports et l’inefficacité de certaines mesures visant à atténuer la congestion, le contexte québécois étant totalement différent, on ne peut appliquer ici la science américaine comme raison probante pour s’opposer au lien.

Arguments

En effet, ce dernier devant faire partie du réseau d’autoroutes provinciales, sa construction permettrait aux citoyens des comtés de Bellechasse, du Bas-du-fleuve, de la Côte nord ainsi que du Saguenay et Lac-Saint-Jean d’en profiter pour traverser le fleuve, ce qui leur éviterait de le faire en circulant à travers la ville de Québec en y augmentant ainsi la congestion.

D’autres arguments peuvent être invoqués aussi pour justifier le besoin d’un nouveau lien, comme l’âge du pont Pierre Laporte et son unicité, une caractéristique qui comporte des risques d’interruptions de communication désastreuses et regrettables entre les deux rives. Pour sa part, le pont de Québec n’a qu’une faible capacité et ne pourrait palier à une telle situation.

Il y a aussi les environnementalistes qui pestent contre les autoroutes comme si elles constituaient la source des gaz à effets de serre et non pas les véhicules. Ne pourraient-ils pas se rendre compte qu’une circulation fluide permettrait de réduire les temps de parcours et l’économie d’essence et d’émissions qui en découlent ?

Quant à l’étalement urbain et l’utilisation de l’automobile, la présence d’une autoroute n’est pas ce qui gouverne nécessairement les populations, mais bien plutôt plusieurs autres raisons comme le désir d’éviter la densification.

Jean-Marie Desgagné, Ingénieur, Québec