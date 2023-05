À quand un Front de libération des Anglos?

Avez-vous vu le beau cadeau que le gouvernement fédéral nous a offert, la semaine dernière ?

Dans le cadre de son plan d’action pour promouvoir et protéger les langues officielles au pays, le gouvernement Trudeau a annoncé qu’il allait donner 137,5 millions de dollars à la communauté anglophone !

Et des pinottes pour protéger le français au Québec...

Parlez-moi d’une bonne nouvelle !

UNE MINORITÉ ASSIÉGÉE

Enfin, le Canada vole à la défense des pauvres anglos du Québec ! Avec de l’argent sonnant et pas seulement de belles promesses !

La communauté anglophone pourra utiliser ces millions pour combattre les terribles lois 21 et 96 !

Et venir au secours des minorités maltraitées par le gouvernement du Québec !

Car au Québekistan, c’est bien connu, les anglos constituent une minorité assiégée, intimidée, menacée !

Par une majorité francophone qui écrase tout sur son passage !

Il en a coulé, de l’eau sous les ponts, depuis que Michèle Lalonde a écrit son fameux poème Speak White, en 1974 !

Maintenant, ce sont les anglos qui sont exploités !

Ce sont eux qui sont obligés de parler la langue des conquérants !

Ce sont eux, les porteurs d’eau et les nègres blancs d’Amérique !

Ce sont eux qui vivent dans des taudis à Westmount et à Kirkland !

Et qui ont peine à entendre les ordres jappés par les contremaîtres francophones, assourdis qu’ils sont par le bruit des machines sur lesquelles ils sont penchés 10 heures par jour pour un salaire de misère !

Ce sont les anglos, maintenant, qui reprennent les mots de la poétesse : « Parlez français, et parlez fort, qu’on vous entende de Baie-D’Urfé à Pointe-Claire, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l’heure de la mort à l’ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar » !

« Parlez un français pur et atrocement blanc comme au Vietnam ou au Congo, le français est une langue universelle, nous sommes nés pour la comprendre, avec ses mots lacrymogènes, avec ses mots matraques ! »

VOUS VAINCREZ !

Anglo Lives Matter, les amis !

Révoltez-vous, camarades anglos !

Combattez les bourgeois francophones qui vous étouffent sous leurs grosses bottes !

À bas, les nationalistes à la Legault !

À bas, la bête souverainiste qui montre à nouveau son affreux museau !

Taïaut, taïaut, my friends !

Défendez McGill ! Dawson ! The Study !

Vive le FLAQ ! Le Front de libération des anglos du Québec !

L’heure de l’action a sonné !

Faites sauter des boîtes postales ! Prenez les rues d’assaut ! Faites de Montréal une république indépendante et libre !

Érigez des statues à l’effigie de Balarama Holness ! Mordecai Richler ! Mitch Garber !

Relevez l’échine, my dear old friends !

No more shame ! No more pain !

Sortez enfin du ghetto de Westmount où les enfants de René Lévesque vous ont enfermés à double tour, et envahissez les rues de Saint-Henri !

Vous aussi avez le droit d’aller manger des roteux moutarde relish Chez Paul à Pointe-Saint-Charles ou chez Normand Patates à Verdun !

Inspirez-vous de PKP et criez « IN ENGLISH PLEASE ! » à un spectacle des Cowboys Fringants !

Pourquoi dire « Bonjour ! Hi ! » quand on peut juste dire « Hi » ?

Heureusement que le Canada vient à votre rescousse, sinon, qu’adviendrait-il de votre langue, de votre culture ?