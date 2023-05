Alouettes de Montréal: le coordonnateur défensif ne ferait pas l’unanimité

Un nouveau débat fait rage à l’aube de la prochaine saison des Alouettes de Montréal alors que le coordonnateur défensif de l’équipe, Noel Thorpe, ne semble pas faire l’unanimité. L’ancien joueur Chris Ackie le déteste ouvertement, mais l’Américain Tyrice Beverette l’aime étrangement beaucoup.

La situation a été dévoilée au grand jour la semaine dernière par Ackie, nouvellement retraitée, alors qu’il a vidé son sac dans une entrevue accordée au quotidien Montreal Gazette.

«Je n’ai pas peur de dire comment il est comme entraîneur, il n’aime pas faire jouer des Canadiens à moins d’être obligé», avait accusé Ackie, qui est originaire de l’Ontario.

«Si j’avais eu un meilleur coordonnateur défensif, qui n’était pas comme lui, peut-être que j’aurais joué une année de plus», a ajouté l’athlète de 31 ans, à propos de sa décision d’annoncer sa retraite.

Un son de cloche différent

De toute évidence, Ackie n’a pas apprécié son utilisation à sa dernière saison à Montréal. À la suite d’une blessure subie par Ackie et une autre concernant Adarius Pickett, l’Américain Tyrice Beverette en avait profité pour lui ravir son poste de secondeur. Malgré le retour d’Ackie, Beverette a continué d’être utilisé, s’imposant d’ailleurs comme un pilier de l’équipe en défensive de même que sur les unités spéciales.

«Thorpe laisse ses gars jouer, avait plutôt vanté Beverette, sur le site web de l’équipe, après avoir conclu une nouvelle entente avec les Alouettes, en janvier. Son style est la façon dont j’aime jouer. Il veut que nous soyons rapides et physiques. C’est l’un des premiers entraîneurs que j’ai depuis le collège qui me laisse jouer à ma façon, ce qui me rend à l’aise sur le terrain.»

Longue relation avec Maciocia

Concentré davantage sur la tenue du repêchage dans la Ligue canadienne de football, mardi soir, le directeur général Danny Maciocia défend naturellement Thorpe, qui fait partie de ses hommes de confiance depuis de nombreuses années. C’est lui qui l’avait rapatrié chez les Alouettes, en juillet 2022, après le congédiement de l’entraîneur-chef Khari Jones et du coordonnateur défensif Barron Miles.

Natif de Vancouver et résident de Pointe-Claire, Thorpe avait effectué un premier séjour avec les Alouettes, de 2002 à 2007, avant de retrouver Maciocia chez les Eskimos d’Edmonton. Les deux ont aussi œuvré ensemble avec les Carabins de l’Université de Montréal. Il conserve maintenant son poste avec les Alouettes afin de seconder le nouvel entraîneur-chef Jason Maas.