Baie-Saint-Paul: un premier lien routier est rétabli

Un premier lien routier a été rétabli à Baie-Saint-Paul avec l’ouverture du pont Leclerc au centre-ville, mardi.

• À lire aussi: Inondations: voici les villes en état d’urgence

• À lire aussi: «Ils ont tué mon fils»: l’un des pompiers volontaires disparus à Baie-Saint-Paul ne savait pas nager

• À lire aussi: Inondations: Tourisme Charlevoix retient son souffle alors que des dizaines d’entreprises ont été touchées par l’important sinistre

En après-midi, après l’inspection de la structure, le pont de la route 362, situé devant l’église, a pu être rouvert pour les automobilistes.

Lundi, la terrible crue avait inondée une partie de la route dans le secteur. En soirée, le niveau d’eau avait baissé légèrement.

Le rétablissement de la circulation à cet endroit signifie que la municipalité n’est plus coupée en deux. Des familles séparées pour la nuit ont pu se réunir ou retourner à la maison.

La circulation demeure très lente en raison d’un nombre élevé de déplacements en même temps. Des délais sont à prévoir et la patience est de mise dans le secteur.

De plus, le transit est désormais possible vers Saint-Urbain en bifurquant par le chemin Saint-Laurent pour regagner ensuite la route 138. Dans le secteur de la Laiterie Charlevoix et du camping dévasté, la route 138 est toujours sectionnée et il faudra du temps pour reconstruire les infrastructures.

Selon le MTQ, la circulation demeure encore interdite dans les deux directions aux véhicules lourds sur la 362 à la hauteur rivière du Gouffre.

En fin de journée, la pluie a cessé à Baie-Saint-Paul après quelques heures de précipitations mardi. À plusieurs endroits, les citoyens commencent à constater l'ampleur des dégâts avec la baisse du niveau d'eau.