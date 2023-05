Beyries annonce la sortie d’un premier album en français pour 2024 sur l’étiquette Audiogram

Il y a du nouveau pour l’autrice-compositrice québécoise Beyries. Après deux albums principalement anglophones très bien reçus, Landing (2017) et Encounter (2020), elle vient d’annoncer sa signature avec l’étiquette Audiogram et la sortie d’un premier disque en français pour 2024.

Amélie Beyries n’avait pas lancé de nouvelles chansons depuis 2021. Elle vient de remédier à la situation aujourd’hui avec la sortie de la chanson Seule sans toi, et sa version anglophone What About Hiding.

«La chanson entraînante aux influences pop folk aborde le besoin de fuite et de liberté», mentionne un communiqué.

Le titre a été coécrit et produit par le musicien et parolier américain Aben Eubanks (Kelly Clarkson, Ariana Grande). Il a d’abord vu le jour en anglais, avant d’être adapté en français par l’auteur-compositeur-interprète Doriand (Mika).

«Seule sans toi/What about hiding est une véritable ode à la fuite! a dit Beyries dans un communiqué. La chanson fait référence à l’idée de partir très loin, comme sur un road trip, et de laisser tous ses problèmes derrière. Nous avons tous nos façons de composer avec les défis de la vie et, parfois, c’est une bonne chose de tout simplement s’en aller, de changer d’environnement et de s’inspirer d’autre chose.»

Beyries connaît un beau succès sur les plateformes d’écoute en continu, elle qui a vu ses deux premiers albums cumuler plus de 30 millions d’écoutes. Elle a aussi joué un peu partout au Québec, de même qu’à Londres, Paris et New York.