Le VUS idéal pour les familles qui recherchent l’équilibre parfait entre le haut de gamme et la fonctionnalité

Les familles comme la vôtre ont besoin d’un véhicule adapté à leur réalité et à leur quotidien. Après tout, entre les allers-retours au travail et à l’école, les activités sportives, et les vacances, votre vie est bien remplie !

C’est pourquoi vous cherchez certainement un VUS qui peut vous permettre de vivre des expériences inoubliables avec votre famille, sans avoir à faire de compromis sur des éléments importants, comme la sécurité, le confort, la technologie et l’espace de rangement.



Bonne nouvelle : le tout nouveau modèle CX-90 2024 de Mazda remplit tous ces critères. Découvrez comment ce VUS peut faire de chaque trajet une véritable aventure !

La sécurité d’abord

La sécurité de votre famille est votre priorité : c’est pourquoi Mazda en fait la sienne avec le modèle de VUS CX-90, qui est équipé d’une série d’activations technologiques de pointe afin de vous aider à profiter d’une expérience de conduite aussi confortable que sécuritaire.



La sécurité s’observe dans tous les aspects du véhicule X

De l’espace pour tout le monde

En tant que parent, vous savez qu’un VUS adapté à votre famille doit comprendre bien plus que de l’espace pour asseoir tous les enfants (et leurs amis !). Selon le modèle choisi, le CX-90 peut accueillir entre 6 ou 8 passagers, répartis sur trois rangées.

De plus, dans la deuxième rangée, les sièges peuvent être bougés afin d’offrir un mètre d’espace pour les jambes. On retrouve également de l’espace repensé au niveau des épaules et des cuisses dans les sièges avant.

Multiplier l’espace pour un maximum de confort Capacité de 8 places avec une troisième rangée amovible Large toit ouvrant panoramique Sièges du centre haut de gamme Plus d’espace de rangement

Des caractéristiques que toute la famille adorera

Que vous preniez la route pour 20 minutes ou pour plusieurs heures, vous souhaitez profiter d’une expérience de conduite agréable pour les passagers avant comme pour ceux qui se retrouvent à l’arrière.

Les modèles CX-90 de Mazda possèdent un environnement totalement numérique avec un écran tactile avant qui comprend Apple CarPlay et Android Auto.

Les petits plus qui font toute la différence Capacité de remorquage de 5 000 livres offerte à partir du modèle GS-L Qualité supérieure sonore et de l’effet coupe-son, parfait pour la conduite en ville Intégration complète d’accessoires haut de gamme dans tout l’habitacle Technologie KPS pour prévenir le roulis de caisse et assurer une conduite en douceur pour tous les passagers 5 modes de conduite : régulière, sportive, hors-piste, remorque et éco (seulement pour les modèles PHEV) Système de recharge intégré pour téléphone intelligent, tablette et batteries

Le CX-90 2024 de Mazda, un VUS qui se décline en 5 modèles uniques qui offrent tous la même expérience haut de gamme adaptée à votre réalité familiale. Découvrez-les à mazda.ca/fr/vehicules/cx-90 !