«C'est parfois un avantage d'être un peu naïf» - Jack Hughes

Fidèle à son habitude, l’attaquant-vedette Jack Hughes n’a pas raté l’occasion d’envoyer une petite flèche aux détracteurs des Devils du New Jersey.

Le jeune homme de 21 ans était tout sourire lundi soir, quelques instants après la victoire de 4 à 0 qui a permis aux Devils de remporter leur série de premier tour éliminatoire en sept matchs contre les Rangers de New York.

«Les gens aiment dire que nous sommes une jeune équipe et parler de notre manque d'expérience, mais c'est parfois un avantage d'être un peu naïf», a souligné Hughes, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

À lire aussi: Les Devils éliminent les Rangers!

À lire aussi: Un échec «colossal» des Rangers

«Nous ne faisons que jouer et faire du mieux que nous pouvons. Nous sommes sortis en force ce soir [lundi], et c'est ce que nous avons fait.»

Le joueur d'avant Michael McLeod pense quant à lui que les Devils ont envoyé un message.

«C’était une énorme série contre une équipe rivale. Nous avons simplement démonté à quel point nous sommes une bonne équipe et comment nous sommes préparés», a déclaré l’auteur du premier but des Devils dans cet ultime match de la première ronde.

Jean-François Baril revient sur la mise en échec «vicieuse» de Jacob Trouba. Écoutez son segment sportif via QUB radio :

Place aux «Canes»

Les Devils ont maintenant rendez-vous avec les Hurricanes de la Caroline au deuxième tour. La formation de Raleigh a terminé au premier rang de la section Métropolitaine et a défait les Islanders de New York en six parties pour obtenir son billet pour la prochaine étape des séries.

Selon l’entraîneur-chef Lindy Ruff, l’expérience acquise contre les Rangers sera bénéfique pour la suite chez les Devils.

«Les gars ont travaillé si fort, a-t-il dit. C'est la première étape. Ils savent maintenant ce que sont les séries. Le fait d'avoir gagné un match numéro 7 sera très bénéfique pour les joueurs de notre groupe qui n'avaient encore rien vécu d'aussi intense.»

«Je crois qu’il s’agit de ne jamais oublier, a affirmé le capitaine Nico Hischier à ce sujet. Mais, c’est seulement la première ronde. Nous voulons plus. Nous croyons en nous. Nous devons célébrer aujourd’hui et nous remettre au boulot demain. Nous allons être prêts pour la Caroline.»

Que les joueurs des «Canes» se le tiennent pour dit.

Pas de nouvelle de Meier

Dans un autre ordre d’idées, les Devils n’avaient pas de nouvelle sur l’état de santé de leur attaquant Timo Meier.

Ce dernier a été mis K.-O. par une percutante mise en échec du défenseur Jacob Trouba, lorsqu’il tentait d’entrer dans la zone des Rangers pendant un avantage numérique en troisième période. Le Suisse n’a pas rejoué par la suite, mais il était sur la patinoire pour serrer les mains de ses rivaux après le sifflet final.

«Je ne sais encore rien à propos de Timo, a simplement dit Ruff après la partie. Il est revenu à notre banc, mais nous ne l’avons pas fait jouer. J’en saurai plus à son sujet demain [mardi].»

L’entraîneur-chef des Devils a également été prudent dans sa réponse lorsqu’il a été questionné sur le coup de Trouba.

«J’avais l’impression qu’il y a eu un contact au niveau de sa tête, mais je dois revoir la séquence.»

Depuis le début des éliminatoires, Meier n’a inscrit aucun point. Il a été obtenu des Sharks de San Jose en février dernier, dans une transaction monstre impliquant notamment deux choix de première ronde au repêchage.