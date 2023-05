C’est probablement la fin pour la Fondation Pierre Elliott Trudeau

Au cours des dernières semaines, la Fondation Pierre Elliott Trudeau retient l’attention dans les médias et à la Chambre des communes.

Vendredi dernier, l’ancienne présidente-directrice générale, Pascale Fournier, s’est présentée devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. Elle a offert un témoignage solide, ça fait du bien de voir des témoins qui répondent directement aux questions des élus.

La bonne performance de Mme Fournier fait en sorte de placer l’avenir de la Fondation Pierre Elliott Trudeau dans un état extrêmement précaire.

C’est au cours des dernières semaines que Mme Fournier a appris l’existence du fameux don de 140 000$ dans le Globe and Mail. Rapidement, elle a tenté de faire la lumière sur la situation, mais elle s’est frappée à de la résistance et c’est pour cette raison qu’elle a quitté son poste.

Alexandre Trudeau

Quand Mme Fournier a tenté de rembourser le don, elle s’est rendu compte qu’il y avait quelque chose qui clochait entre les donneurs et les reçus.

Normalement, c’est l’ancien PDG, Morris Rosenberg, qui s’occupait des dons de moins d’un million de dollars, mais dans ce cas-ci, c’est Alexandre Trudeau, le frère du premier ministre, qui a signé le contrat.

Mme Fournier a dit qu’elle n’a pas trouvé une résolution du conseil d’administration donnant à Alexandre Trudeau le pouvoir de le faire.

Ainsi, il sera intéressant d’entendre le frère de Justin Trudeau mercredi après-midi. On comprend qu’il veut sauver l’honneur de la famille et de la fondation, mais ça pourrait être le contraire.

Un gros risque

Ce témoignage est un gros risque pour la Fondation et son frère. De plus, comme c’est M. Trudeau qui a demandé à prendre la parole devant le comité, les partis d’opposition risquent d’être sans pitié.

Avec le témoignage presque parfait de Pascale Fournier, vendredi dernier, la barre est très haute pour Alexandre Trudeau. On va comparer les deux prestations.

Alexandre Trudeau va devoir faire ce que Mme Fournier n’a pas eu le temps de faire avant de devoir quitter son poste, soit d’expliquer le mystère autour de ce don chinois.

Car, présentement, très peu de gens veulent être associés à la Fondation Pierre Elliott Trudeau, ce qui est un risque pour sa survie.