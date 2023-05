En spectacle à Montréal vendredi: voici 5 choses à savoir sur Lizzo

Flûtiste accomplie, modèle de positivité corporelle et alliée de la communauté LGBTQ+, Lizzo sera en spectacle vendredi au Centre Bell.

À l’occasion de cette célébration pailletée, voici donc cinq choses à savoir sur cette artiste hors du commun, qui est aujourd’hui l’un des noms les plus célèbres de la musique.

1) Le succès à retardement

Melissa Viviane Jefferson, née en avril 1988 à Détroit, dite Lizzo, se fait d’abord connaître du grand public avec son morceau Truth Hurts, en 2019. La chanson a pourtant été lancée deux ans plus tôt, en septembre 2017, mais elle est rapidement tombée dans les craques du sofa, tout comme ses deux premiers albums, lancés en 2013 et 2015.

C’est finalement grâce à la «rom-com» de Netflix Someone Great et à l’application TikTok que son titre devient viral et s’impose dans les palmarès. Classée au 24e rang des 100 meilleure chanson de la décennie, selon le magazine Rolling Stone, la chanson décroche à elle seule trois nominations aux Grammy Awards en 2020, dont enregistrement et chanson de l’année.

En parallèle, la carrière de la chanteuse américaine prend officiellement son envol au lancement de son troisième album studio, Cuz I Love You, qui sera aussi bien accueilli par la critique que par l’industrie. Elle remportera les Grammy du meilleur album contemporain urbain, de la meilleure performance solo pop pour sa chanson Truth Hurts et de la meilleure performance R&B traditionnelle pour sa chanson Jerome.

2) Entrepreneuse positive

Lizzo est devenue tout naturellement égérie de la confiance en soi et de la normalisation des corps ronds au fil de ses différents projets. Dans sa musique, elle parle de sa confiance et d’amour-propre. Elle crée sa propre marque de lingerie sculptante, Yitti, et s’attaque à l’absence de diversité corporelle chez les danseurs dans son docu-réalité Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls.

Elle n’hésite pas non plus à parler de sa sexualité et à envoyer les marques qui ne veulent pas l’habiller à aller voir ailleurs si elle y est.

3) À demi EGOT

Il ne manque qu’un Oscar et un Tonny à Lizzo pour s’inscrire sur la prestigieuse liste des EGOT. Lauréate de trois Grammy et d’un Emmy, la chanteuse aimerait se diversifier et ne claque pas la porte à une carrière de comédienne. Elle a d’ailleurs auditionné pour le rôle d’Ursula, dans l’adaptation de La petite sirène, et est dernièrement apparue dans la série The Mandalorian, sur Disney+. Elle y joue la duchesse de la planète Plazir-15.

4) Flûtiste classique

Lizzo est flûtiste de formation classique. Elle joue de la flûte traversière depuis l’âge de dix ans et elle a joué dans la fanfare de l’Université de Houston, au Texas, où elle a étudié la musique.

Elle surnomme d’ailleurs son instrument Sasha Flute, en l’honneur de Sasha Fierce, l’alter ego scénique de Beyoncé. Elle dit l’avoir nommé ainsi parce qu’elle avait le sentiment, à l’époque, de mener une double vie; celle d’une flûtiste de concert et celle d’une rappeuse. Elle arrive cependant aujourd’hui à bien combiner les deux.

Elle a également eu l’occasion de jouer quelques notes sur la flûte en cristal, vieille de 200 ans, de l’ancien président américain James Madison, lors d’un concert à Washington.

5) La militante

Lors d’un concert à Knoxville, dans le Tennessee, Lizzo a invité sur scène des amies drag-queens pour protester contre la nouvelle législation de l’État qui vise à restreindre les spectacles de drag-queens en public. Elle a, bien entendu, diffusé des photos de l’événement sur ses plateformes.