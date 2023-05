Comme «Avatar» dans la vraie vie: rencontre avec la jeune biotechnologue qui a inventé un élixir pour rendre les végétaux luminescents

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Comme quoi la réalité rattrape parfois la fiction... une jeune biotechnologue a découvert comment faire briller les plantes comme celles qui foisonnent dans la forêt du film Avatar.

À compter de jeudi, et ce pour un an, des plantes luminescentes sous l’effet de rayons UV seront exposées dans la vitrine de MT Lab. C’est au premier étage du Palais des congrès de Montréal, dans les couloirs duquel j’ai rencontré l’inventeuse française derrière cette biotechnologie prometteuse parce que... eh bien, c’est magnifique!

La fondatrice de la compagnie Design Aglaé, Sophie Hombert, supervisait sur place le montage de ses plantes lumineuses.

«C’est ma création, j’ai inventé une formulation et un procédé qui permet aux plantes de devenir luminescentes», m’explique Mme Hombert.

«Je ne touche pas au génome des plantes, je ne fais que leur injecter une molécule de synthèse qui leur ajoute cette qualité luminescente.»

Louis-Philippe Messier

Trouvaille rapide

Lorsque Mme Hombert a présenté son projet de sérum luminescent à un laboratoire associé à l’École normale supérieure de Paris, elle s’est fait avertir que son idée risquait de ne jamais se concrétiser, puisqu’il n’y avait pas de précédent.

«Après six mois, j’avais une première formation fonctionnelle, et il m’a fallu six mois supplémentaires pour la rendre biodégradable et biosourcée», raconte celle qui a lancé sa société il y a six ans.

Contrairement à une Marie Curie qui manipulait du radium, Mme Hombert n’utilise rien de dangereux.

«La phosphorescence et la luminescence existent déjà dans la nature, notamment chez les coraux, et j’ai tout bonnement trouvé le moyen de synthétiser la molécule associée à ce phénomène.»

Il ne suffit pas de faire absorber la molécule en l’intégrant à l’eau: elle doit être inoculée dans les racines des plantes vivantes.

Design Aglaé

Oeuvres florales permanentes

Populaires auprès des restaurants, hôtels ou centres commerciaux, il y a aussi les plantes dites «stabilisées», dont la sève a été remplacée par de la glycérine végétale de manière à les rendre impérissables pendant plusieurs années sans eau ou lumière.

Cette stabilisation des plantes permet des œuvres florales luminescentes permanentes.

«Je suis venu à Montréal et au Québec plutôt qu’à Las Vegas parce que c’est ici la ville du Cirque du Soleil et de très nombreux festivals, l’industrie de l’événementiel est très développée et effervescente», dit la femme d’affaires qui compte alterner également son temps entre le Québec et la France au cours des prochaines années.

Sa molécule luminescente fonctionne aussi si on l’intègre à de l’eau, peu importe sa température. Un hôtel de glace, par exemple, pourrait décider de devenir luminescent.

«Ce serait super beau!» s’exclame Mme Hombert.