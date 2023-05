«Comme si je faisais une crise cardiaque»: le copropriétaire québécois du Kraken Mitch Garber raconte comment il a vécu la victoire de son club

Mitch Garber était à Seattle pour le sixième match de la série entre le Kraken et l’Avalanche du Colorado.

Il prend l’avion aujourd’hui ou demain pour Dallas, où il assistera aux deux premières rencontres entre son Kraken et les Stars.

Mais dimanche soir, c’est chez lui à Montréal qu’il a suivi avec les siens les deux dernières minutes de la victoire du Kraken contre l’Avalanche.

« Je me suis senti comme si je faisais une crise cardiaque de deux minutes tellement c’était souffrant de voir les grands attaquants de l’Avalanche tenter désespérément d’égaliser le score », racontait-il hier, entre deux meetings.

« Ce n’est pas comme si j’étais un propriétaire du Canadien. Je ne reviens pas à la maison entre les matchs. L’équipe est basée à Seattle. J’ai des obligations qui m’appellent entre les matchs à Montréal », dit-il.

PRINTEMPS DE RÊVE

Geoff Molson peut suivre bien peinard les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Ses joueurs jouent au golf. Mais Mitch Garber, copropriétaire avec 10 % du Kraken, vit un printemps que même dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait imaginer.

Mitch Garber, c’est le Ceasars, c’est la présidence du C.A. du Cirque du Soleil, c’est le jeu en ligne, c’est la tentative de ramener le baseball avec Stephen Bronfman, Stéphan Crétier et les autres du groupe. C’est aussi un grand amateur de sports que j’ai connu au Stade olympique où, jeune homme, il travaillait à la radio avec Mitch Melnick.

C’est aussi, parfois, un débatteur passionné qui s’est accroché avec plusieurs personnalités québécoises, dont Pierre Karl Péladeau.

Pis, c’est aussi un gars marié avec une fille d’Arvida au Saguenay. Il lui sera donc beaucoup pardonné.

UNE ÉMOTION HISTORIQUE

Photo d’archives, Martin Alarie

Et Mitch Garber, c’était un fan fini du Canadien. « Mon équipe, c’est maintenant le Kraken. L’émotion que je ressens est différente de ce que c’était avec le CH. Le Canadien, c’est une équipe qui a 110 ans. C’était une émotion historique. Toute une grande histoire. Seattle, c’est complètement différent. Mais les fans ont compris que le Kraken était une équipe d’expansion. Ils savaient que les chances d’atteindre la finale de la Coupe Stanley à la première saison comme les Golden Knights de Vegas n’étaient pas là. À la première expansion, celle de Vegas, les équipes ont été un peu prises par surprise. Pour le Kraken, elles avaient eu quatre ans pour se préparer », raconte Garber.

Comment ça se comporte un propriétaire avant un match ? Ça se pavane, ça se pète les bretelles ?

« Oh non ! Ron Francis, notre directeur général, est très concentré entre les matchs. Je vais passer lui dire bonjour, m’informer brièvement au sujet des blessés et jaser un peu. Mais je le laisse travailler. Il a tant à faire. Puis, pendant le match, je gère le chat du groupe. Twitter, Instagram, j’anime le groupe. Mettons que j’ai vite saisi en troisième période du septième match au Colorado que l’Avalanche n’avait pas écopé d’une seule pénalité. Le Kraken n’a pas eu droit à un seul avantage numérique », fait-il remarquer sans trop insister.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Quand même, le Kraken a éliminé les champions de la Coupe Stanley alors que l’équipe était privée de ses deux meilleurs marqueurs.

« On n’a pas de Cale Makar, de Mikko Rantanen ou de Nathan MacKinnon, mais on a un groupe extrêmement soudé. Il fallait jouer totalement en équipe pour espérer gagner. Et on l’a fait », dit-il.

Dans le groupe de propriétaires, on retrouve deux fans finis des Rangers de New York. Normal, quand on devient propriétaire d’un club d’expansion à Seattle, on a sans doute aimé le hockey ailleurs. Jerry Bruckheimer, lui, un des deux actionnaires principaux, est le producteur de Top Gun, de Pirates des Caraïbes, de CSI et de dizaines d’autres films et de séries télévisées. C’est le Charles Lafortune du Kraken.

Mitch Garber n’a pas rompu les liens avec le CH. « Je m’entends bien avec Geoff Molson et Andrew Molson est mon ami. Mais je suis maintenant un fan du Kraken. Et je suis un vrai fan. J’ai toujours été un fan de sports. Cette fois, c’est encore plus. »

Ça veut quand même dire qu’on a un Québécois impliqué dans une équipe de Seattle qui va jouer contre les Stars de Dallas. C’est loin du boulevard René-Lévesque, ça. Garber précise tout de suite :

« Pardon. Nous sommes deux Québécois. Yanni Gourde et moi. Et les deux, nous n’avons jamais été repêchés ».

C’était dit en riant.