«Construisez votre carrière chez IKEA»: l'entreprise tente d'attirer de la main-d’œuvre

IKEA veut attirer de la main-d’œuvre en misant sur les opportunités d’avancement professionnel après qu’un sondage ait révélé que 85 % des Canadiens accordent plus d’importance aux «employeurs axés sur les objectifs».

«Dans le cadre de l'expansion de nos activités au Canada, y compris l'ouverture d'un nouveau petit magasin au Scarborough Town Centre cet été, nous cherchons à recruter des talents de qualité tout en créant une relation durable avec nos collaborateurs actuels», a déclaré la PDG et directrice du développement durable intérimaire chez IKEA Canada, Tanja Fratangeli.

L’entreprise a partagé mardi l’histoire de quelques-uns de ses employés dans le cadre de la campagne «Construisez votre carrière avec IKEA».

Avec ces récits, la chaîne suédoise de magasins de meubles souhaite montrer les différentes façons de faire carrière chez IKEA.

«Chez IKEA, notre mission est notre superpouvoir. Nous nous efforçons d'être un employeur qui incarne ses valeurs au quotidien. Qu'il s'agisse de planter des arbres, de préparer des repas pour notre communauté ou de défiler pour la fierté dans tout le pays, nos collaborateurs se rassemblent autour d'idées auxquelles nous croyons tous», a indiqué Tanya Bevington, directrice Communications chez IKEA Canada.

Une campagne basée sur un sondage

Cette campagne a été lancée au moment où les résultats d’un sondage Hill+Knowlton Strategies commandé par IKEA Canada ont été publiés.

On y apprend notamment que 85 % des répondants estiment qu’il est important d’avoir un employeur qui mise sur les objectifs, une majorité cherche une entreprise qui leur permettra de travailler dans différents secteurs (67 %) et plus encore souhaitent acquérir de nouvelles connaissances (77 %).

Le coup de sonde a été mené auprès de 1500 Canadiens entre le 14 et le 16 avril dernier.