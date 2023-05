Dark web: 288 arrestations lors d'un coup de filet mondial

Un coup de filet mondial contre le commerce illégal sur le dark web a mené à 288 arrestations et à la saisie d’environ 51 millions d’euros en espèces et monnaie virtuelle, a annoncé mardi l’office européen de police.

«Les forces de l’ordre ont saisi la plateforme illégale (...) +Monopoly Market+ et arrêté 288 suspects impliqués dans l’achat ou la vente de drogue sur le dark web», a précisé dans un communiqué Europol, qui siège à La Haye.

850 kilos de drogues et 117 armes à feu ont également été saisis, a ajouté l’office, qui a coordonné l’opération internationale appelée «SpecTor», impliquant neuf pays.

Le coup de filet a suivi une opération de la police allemande en 2021 au cours de laquelle elle a saisi l’infrastructure criminelle de la plateforme de vente.

«Europol a compilé des paquets de renseignements basés sur des preuves précieuses fournies par les autorités allemandes», a déclaré Europol.

Ces renseignements «ont servi de base à des centaines d’enquêtes nationales», a ajouté l’office.

Des vendeurs arrêtés «étaient également actifs sur d’autres marchés illicites», selon Europol, qui a souligné que certains d’entre eux étaient des cibles de «haute valeur».

«Cette opération envoie un message fort aux criminels du dark web», a salué la directrice générale d’Europol, Catherine De Bolle, citée dans le communiqué.

«Les forces de l’ordre internationales ont les moyens et la capacité de vous identifier et de vous tenir responsable de vos activités illégales, même sur le dark web», a-t-elle poursuivi.

Des arrestations ont eu lieu à travers l’UE mais également au Royaume-Uni (158), aux États-Unis (55) et une personne a été arrêtée au Brésil, selon Europol.

Les stupéfiants saisis comprenaient plus de 258 kilos d’amphétamines, 43 kg de cocaïne, 43 kg de MDMA et plus de 10 kg de LSD et de pilules d’ecstasy, a-t-on précisé de même source.