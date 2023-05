David La Haye et Ève Salvail dans un film qui dénonce les agressions sexuelles

David La Haye s’est glissé dans la peau d’un photographe psychopathe dans Frame, un thriller psychologique qui vise à dénoncer les agressions sexuelles et les abus de pouvoir dans le milieu artistique et qui met aussi en vedette la DJ et mannequin Ève Salvail.

En entrevue au Journal, le réalisateur JP Charlebois ne cache pas sa fierté d’avoir réussi à convaincre Ève Salvail de défendre un des rôles principaux de son premier long métrage. La mannequin, DJ et actrice québécoise a déjà joué dans quelques grandes productions hollywoodiennes pendant les années 1990 (dont Le cinquième élément et Prêt-à-Porter) mais elle n’avait pas fait d’apparition au cinéma depuis plusieurs années.

Selon JP Charlebois, Ève Salvail été interpellée par la portée sociale de Frame, un thriller qui prend position en dénonçant les agressions sexuelles et les violences faites aux femmes.

«C’est un sujet qui la touche alors c’était le fun de développer ça avec elle, relate le cinéaste. Dès qu’on lui a parlé du projet et qu’on lui a envoyé le scénario, elle a dit oui pratiquement tout de suite. C’était un gros trip pour nous de faire jouer ensemble Ève (Salvail) avec David (La Haye), deux acteurs qui ont eu des grosses années au cinéma pendant les années 1990.»

Collaboration KA-YANNE CUONG

Violence masculine

Scénarisé par JP Charlebois et Myraï, Frame met en scène un photographe de renom (David La Haye) qui a un comportement toxique avec les mannequins qu’il reçoit dans son studio-appartement.

«C’est un être excentrique, suffisant, méprisant, misogyne et imbus de lui-même, détaille David La Haye dans un entretien téléphonique accordé au Journal.

«Quand ils m’ont approché pour le rôle, JP Charlebois et Myraï m’ont dit que mon personnage serait l’incarnation de la violence masculine à travers les traits d’un psychopathe. C’est très rare qu’on se fait offrir ce genre de rôle au cinéma québécois. C’est certainement le personnage le plus malsain et le plus violent que j’ai eu à jouer dans ma carrière.»

David La Haye ajoute que certains de ses amis l’ont même conseillé de refuser le rôle, jugeant qu’il pourrait nuire à son image auprès du public. Mais ce défi d'interpréter ce personnage narcissique était trop tentant pour l’acteur de 57 ans.

«Je pense que tout le monde a compris que je suis un acteur de composition, que j’aime jouer des rôles particuliers et différents, fait-il valoir. Est-ce que j’aurais refusé de jouer le tueur dans American Psycho? Non, au contraire, pour un acteur, c’est du bonbon.»

Huis-clos

Le film, un huis-clos tourné en anglais, sera divisé en quatre parties au cours desquelles le photographe reçoit quatre mannequins différentes. Ève Salvail joue un rôle important dans l’intrigue puisque c’est elle qui réussit à briser le modus operandi du photographe dans le dernier acte du long métrage.

«Ève, c’est l’héroïne du film parce que c'est elle qui va battre le grand méchant loup à la fin, illustre David La Haye. Au début du film, le photographe est arrogant, condescendant et violent mais quand il rencontre le personnage d’Ève, une mannequin expérimentée qu’il admire depuis des années, il devient comme un petit caniche.»

Les réalisateurs de Frame mettent actuellement la touche finale à leur film et espèrent pouvoir le lancer dans un festival d’envergure cet été ou encore l’automne prochain. Le long métrage met aussi en vedette Alice Messier, Rafaela Salomao, Sandrine Morin et René-Charles Audet.