Débattre au Québec est un sport dangereux

La question a été posée lors de la dernière émission de la saison du Monde à l’envers vendredi dernier. D’après le sondage, non scientifique, les Québécois pensent que nous ne savons pas débattre dans une très large proportion.

Force est de constater qu’il faut être fait fort pour pouvoir exprimer une opinion, la défendre et l’assumer. Le torrent d’insultes sur les réseaux sociaux que reçoivent ceux et celles qui osent prendre la parole a de quoi décourager même les chevaliers de l’opinion les plus tenaces et coriaces.

Au Québec, lorsqu’on est en désaccord avec les opinions d’une personne, nous avons tendance à l’attaquer sur ce qu’elle est plutôt que d’attaquer, avec des arguments, ses idées. C’est comme si on tentait d’expliquer la position de l’autre en pointant ses caractéristiques: son sexe, sa religion, ses origines, sa manière de s’exprimer ou de s’habiller.

Débattre suppose reconnaître et respecter la position de l’autre sans la partager. Débattre, c’est présenter des arguments, tantôt objectifs et rationnels, tantôt subjectifs et relevant du ressenti. Débattre c’est surtout reconnaître et défendre le droit à son interlocuteur d’exprimer, en toute liberté, sa position.

La capacité de débattre d’une nation est intimement liée à la force de sa démocratie. Au Québec, nous avons réussi à faire une révolution tranquille. Nous avons réussi à nous émanciper et à entrer dans la modernité sans effusion de sang ou de violence. Est-ce trop demander que d’être en mesure de brasser des idées, de les confronter, sans se déchirer?

Il n’y a rien de plus facile que de donner un jab à celui ou celle qui exprime une opinion contraire à la nôtre. Il n’y a rien de plus facile que de disqualifier cette personne en la traitant de stupide, de conne ou d’incompétente. Mais cela témoigne surtout d’une paresse intellectuelle qui semble se répandre à grande vitesse.

Célébrons la diversité d’opinion. Débattons, à coup d’arguments massue. Soyons passionnés, opiniâtres, têtus et assumés. Mais de grâce, combattons les idées et non les personnes. On se rendrait collectivement un grand service.