Des dangers de boire de l’eau déminéralisée

À mon tour de venir quêter votre aide, car je suis dans une impasse. Depuis trois ans et demi, j’ai toujours fait mon thé du Ceylan avec de l’eau déminéralisée. Mais mon médecin m’a annoncé dernièrement, suite à un examen, qu’il n’y avait pas d’autre solution que de cesser cette pratique si je ne veux pas continuer à gonfler jusqu’à l’éclatement. J’ai confiance que vous allez me rassurer, car je ne me résigne pas à prendre l’eau du robinet pour infuser mon thé, bien que ça affecte un peu ma santé abdominale. J’ai 81 ans, et à part ce problème, je suis en excellente forme.

Terry

Je n’ai rien trouvé concernant les gonflements possiblement causés par l’eau déminéralisée. Il faudra donc vous renseigner auprès d’un spécialiste pour en avoir le cœur net si votre confiance en votre médecin traitant est aussi limitée qu’il semble. Par contre, la science nous dit que boire de l’eau déminéralisée ou distillée occasionnellement est sans gravité pour la santé, mais qu’en boire régulièrement, bien que son goût ne soit pas très agréable en plus, serait dangereux pour la santé, car en l’absence de sels minéraux, votre organisme sera mis en situation de carence.

Il faut savoir de plus que contrairement à la rumeur populaire, l’eau du robinet est excellente pour la santé, et que c’est un mythe de croire que l’eau embouteillée lui est supérieure. Parmi les minéraux contenus dans l’eau du robinet : calcium, magnésium, chlore, sodium, potassium, bicarbonates et calcaire.