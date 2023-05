Des tonnes de cocaïne cachés sous des bananes saisies au Portugal

Les autorités portugaises ont annoncé mardi avoir saisi 4,2 tonnes de cocaïne en provenance de Colombie dissimulées dans des palettes de bananes.

Il s’agit « de la plus importante saisie de cocaïne cette année et l’une des plus importantes de ces dernières années », a souligné Vitor Ananias, coordinateur de l’investigation criminelle à la Police judiciaire (PJ).

La drogue dissimulée dans six palettes remplies de bananes est entrée en territoire portugais à bord d’un navire de marchandises battant pavillon italien par le port de Setubal, situé à 30 km au sud de Lisbonne.

AFP

La drogue « d’un degré élevé de pureté », selon un communiqué de la police judiciaire était « destinée à plusieurs pays européens et sa valeur est estimée à plus de 100 millions d’euros », a précisé M. Ananias.

Cette saisie a permis d’infliger « un lourd préjudice financier aux organisations criminelles impliquées » dans ce trafic, se sont félicité les autorités.

L’opération, résultat d’une coopération internationale avec la Colombie et plusieurs pays européens, n’a pour l’instant débouché sur aucune arrestation.