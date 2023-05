«Deux pieds de plus et nous serons inondés»: un résident de Saint-Jean-de-Matha inquiet pour sa maison

Un résident de Saint-Jean-de-Matha est en mode alerte et déserpère de devoir quitter sa maison si l’eau continue de monter.

• À lire aussi: «Ils ont tué mon fils»: l’un des pompiers volontaires disparus à Saint-Urbain ne savait pas nager

• À lire aussi: Inondations à Saint-Sauveur: «Ça descendait comme une rivière sur mon terrain»

• À lire aussi: [EN IMAGES] Sainte-Émélie-de-l’Énergie: un nouveau bras de rivière emporte la cour gazonnée d’une résidence

« Depuis ce matin le niveau d’eau a descendu, mais on surveille constamment. Deux pieds de plus et nous serons inondés », commente Gilles Lortie.

Le résident de Saint-Jean-de-Matha dans Lanaudière est soulagé que l'eau ne se soit pas encore rendue à lui. Plusieurs autres maisons de la municipalité sont complètement submergées. La résidence de son voisin de droite est pratiquement encerclée d'eau.

Marianne Langlois/ JdeM

« Heureusement, c’est leur maison secondaire de nos voisins, mais j’ai dû les appeler plus tôt pour leur annoncer la nouvelle », ajoute-t-il.

Si la demeure de M Lortie est encore au sec pour le moment, la rivière Noire qui passe derrière est particulièrement agitée et une trentaine de milimètres de pluie sont attendus mardi soir.

Marianne Langlois / JdeM

« On a mis des sacs de sable et on attend. C’est à cause du barrage qui a rompu [à Sainte-Émélie-de-l’Énergie que l’eau a autant monté, nous n’avons aucun problème habituellement », commente le citoyen qui avoue même ne pas avoir la moindre pompe à portée de main.