Deux supplémentaires pour Salebarbes au Théâtre Capitole

La formation Salebarbes offrira deux supplémentaires au Théâtre Capitole en 2024.

À la suite de l'engouement pour les spectacles prévus les 23, 24, 25 et 26 novembre 2023, qui affichent complet, le quintette qui réunit les frères Éloi et Jonathan Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau, ajoute deux spectacles les 22 et 25 février 2024.

Les billets sont présentement en vente sur le site internet du Théâtre Capitole (theatrecapitole.com).