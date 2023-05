Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont bien failli causer la surprise

Le duo canadien de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov s’est bien battu au troisième tour du double au tournoi de tennis de Madrid, mardi, sauf qu’il a dû s’avouer vaincu 4-6, 6-2 et 12-10 devant les quatrièmes têtes de série, le Néerlandais Jean-Julien Rojer et le Salvadorien Marcelo Arevalo.

Cette défaite signifie la fin du séjour en terre madrilène des deux joueurs de l’unifolié, qui ont subi l’élimination en simple la semaine dernière. Vaincus en 1 h 27 min de jeu, ils ont remporté 53 points, 10 de moins que leurs rivaux. Il s’agissait de la deuxième compétition durant laquelle ils formaient un tandem en 2023 : à Indian Wells, ils ont obtenu deux gains avant de baisser pavillon en quart de finale.

En solo, Auger-Aliassime s’est incliné au deuxième tour devant le Serbe Dusan Lajovic, tandis que Shapovalov a subi le même sort face au Chinois Zhizhen Zhang.

Chez les femmes, la Québécoise Leylah Annie Fernandez et sa coéquipière américaine Taylor Townsend joueront leur match de troisième ronde contre la Tchèque Barbora Strycova et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, mercredi.