Pompiers disparus à Saint-Urbain: «Ils ont donné leur vie pour nous sauver», témoigne un couple

SAINT-URBAIN | Le couple que tentaient de secourir les pompiers volontaires Christopher et Régis Lavoie, avant qu’ils ne sombrent dans des courants violents à Saint-Urbain, est fortement peiné et incapable d’oublier les images cauchemardesques de la scène.

« C’est ça qui nous fait le plus mal. Je me dis, on aurait donné notre vie à leur place », laisse tomber Linda Simard, visiblement chagrinée. « Ils ont donné leur vie pour nous sauver, c’est fou », ajoute son conjoint Yvan Lavoie.

Les deux citoyens racontent qu’ils ont emménagé il y a quelques mois dans cette résidence au bord de l’eau qui constituait pour eux un rêve.

Ils savaient leur terrain à risque d’inondation, mais jamais de cette envergure, affirment-ils.

La crainte a commencé à les gagner quand ils ont vu que l’eau « montait à vue d’oeil », jusqu’à encercler toute leur maison.

Ils étaient devenus prisonniers de la rivière du Gouffre, qui était enragée au point d’envahir un champ adjacent et de déraciner des arbres, décrivent-ils. « On a vécu la mort, elle était là », souffle M. Lavoie.

« Je les voyais dériver »

Ils expliquent que la Municipalité les avait informés de communiquer avec les autorités en cas de pépins. C’est ce qu’ils ont fait en fin d’avant-midi, mais le sauvetage ne s’est pas passé du tout comme prévu.

Selon eux, les deux pompiers volontaires sont montés dans un véhicule flottant, appelé « Argo », et ont longuement essayé de les atteindre.

« Je les voyais dériver vers le pont, vers le pont, vers le pont... à un moment donné, je les ai vus se lever debout et se garrocher à l’eau rendus au pont [surplombant la route 138, NDLR], mais ils ont passé tout de suite en-dessous », relate Régis Lavoie, visiblement chagriné.

Ce dernier dit n’avoir « que des louanges » pour tous les premiers répondants qui sont intervenus.

Les rescapés, qui affirment avoir une reconnaissance infinie envers les disparus, ont finalement été secourus par un hélicoptère.

Ils espèrent que leur expérience permettra de sensibiliser les riverains aux dangers posés par les inondations.