[EN IMAGES] Inondations dans Charlevoix: de la bouette jusque dans la cuisine et le salon

Évacués depuis près de 24 heures, des résidents de la rue Morin à Baie-Saint-Paul ont vécu un dur retour à la réalité cet après-midi en revenant au bercail alors que leur maison était remplie d’eau ou même pleine de bouette.

• À lire aussi: Inondations à Baie-Saint-Paul: «Ce qui compte, c’est de sécuriser les gens», assure François Bonnardel

• À lire aussi: Crue des eaux à Baie-Saint-Paul: un demi-siècle de travail à l’eau pour le camping du Genévrier

C’est le cas de Robert Risdon et France Desgagnés qui ont eu une très mauvaise surprise en ouvrant la porte de leur résidence.

Les sinistrés ont alors constaté que le plancher de la cuisine et du salon étaient recouverts d’une bonne couche de vase. « On en avait à la grandeur, c’est vraiment épouvantable, je suis découragée », a déclaré la dame en nettoyant la place.

Déjà en empruntant la rue ensevelie dans la boue, les citoyens avaient un aperçu de l’ampleur des dégâts, mais ils gardaient encore espoir que l’intérieur de leur domicile soit épargné.

« On se doutait que la maison allait être touchée, mais là elle est maganée. On vient d’arriver en plus, ça fait juste un mois que nous avons emménagé », a fait savoir M. Risdon.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Sauvés par le voisin

Le couple doit une fière chandelle à leur voisin d’en face qui en bon samaritain a cogné à la porte de quelques maisons pour les avertir du danger.

Donald Tremblay a reconnu que les gens dans la rue ne semblaient pas réaliser le danger qui les guettait. Les citoyens ne voulaient pas abandonner leurs animaux de compagnie alors que d’autres attendaient des proches qui revenaient de l’école ou du travail. La panique s’installait tranquillement dans le quartier.

« Personne ne voulait sortir, a raconté l’homme. Je leur disais : sortez, sortez pis emmenez-les vos minous, y’a des vies en danger faut sortir d’icitte le plus vite possible. »

C’est d’ailleurs M. Tremblay qui a contacté en premier les services d’urgence. Les résidents de la rue Morin avaient déjà été victime de la crue des eaux, mais des inondations qualifiées de mineur et qui remontaient à une dizaine d’années. Cette fois, la situation s’est détériorée très rapidement.

« Ç’a commencé avec un peu d’eau en arrière, une demi-heure après il y avait de l’eau jusqu’au genou et 15 minutes plus tard, c’était à la taille, fait que j’ai appelé le 9-1-1, personne ne l’avait fait », a confié celui qui s’est retrouvé avec environ six pieds d’eau dans son sous-sol.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Aide-financière

Les citoyens rencontrés par le Journal avaient déjà commencé le nettoyage de leur domicile. Tous se questionnaient sur la possibilité d’obtenir une aide-financière du gouvernement.

« Va falloir de l’aide à quelque part. On ne sera pas capable de supporter tout ça. On est dans l’inconnu, mais oui on va espérer de l’aide-financière pour garder notre maison. Une maison c’est une vie », a dit Donald Tremblay très émotif.

Outre sa résidence, M. Tremblay a vu sa roulotte, son garage et son véhicule tout-terrain être endommagés. C’est sans compter, son terrain qui est complètement à refaire.

Pour leur part, Robert Risdon et France Desgagnés se demandaient comment ils allaient faire pour payer tous ces travaux de réfection.

« Ça va prendre de l’aide. Parce que les cartes de crédit vont faire chic-chic », a confié le couple.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel avait indiqué plus tôt dans la journée qu’un programme général d’aide-financière était disponible pour les résidents et que le gouvernement allait accompagner la Ville de Baie-Saint-Paul pour que les citoyens puissent obtenir rapidement les indemnisations mises à leur disposition.