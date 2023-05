Inondations: deux enjeux à surveiller

Un risque élevé de glissement de terrain fait craindre le pire à un résident de Lanaudière inondé.

«En six heures ça a monté d'un coup, je n'en revenais pas. [Quand je me suis intallé] ici, on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'inondations au printemps», se désole Marc-André Forget, un résident de Sainte-Émélie-de-l'Énergie.

Après avoir passé 12 heures à vider l'eau accumulée dans son sous-sol, l'homme de 60 ans s'inquiète dorénavant des glissements de terrain. Un imposant arbre situé chez son voisin menace de s'effondrer sur sa maison dans les prochaines heures.

Marianne Langlois



«Hier, les pompiers surveillaient constamment l'état des maisons derrière la mienne et vérifiaient les risques de glissements de terrain [...] il y a une grosse partie du terrain de mon voisin qui est partie», déplore-t-il.



En plus des arbres, la pluie attendue pour la soirée menace une cabane en bois située de billet à sa maison.



«J'étais venu ici pour avoir une retraite tranquille», conclut-il, alors que ses huit pompes fonctionnent à plein régime afin de garder l'eau à l'écart.